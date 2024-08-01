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NYT: İsmail Haniye füzeyle değil binaya gizlice sokulan bombayla öldürüldü

The New York Times, Hamas lideri İsmail Haniye'nin aylar önce Tahran'daki konukevine sokulan bir bombayla öldürüldüğünü duyurdu. Haberde, ABD'li yetkililerin bu suikastın İsrail tarafından düzenlendiğini değerlendirdiği belirtildi.

Haber Merkezi
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NYT: İsmail Haniye füzeyle değil binaya gizlice sokulan bombayla öldürüldü
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New York Times'a göre Hamas lideri İsmail Haniye'nin füzeyle değil Tahran'da kaldığı misafirhaneye gizlice sokulan uzaktan kumandalı bir bomba ile öldürüldüğünü yazdı.

Patlayıcı cihaz Devrim Muhafızları binasına gizlice sokuldu

Aralarında iki İranlı ve bir ABD'li yetkilinin de bulunduğu yetkililere dayandırılan habere göre, patlayıcı cihaz yaklaşık iki ay önce Tahran'daki Devrim Muhafızları binasına gizlice sokuldu.

Devrim Muhafızları üyesi olan İranlı yetkililer, patlayıcının hassaslığının 2020 yılında bir Mossad ekibinin İranlı üst düzey nükleer bilimci Mohsen Fakhrizadeh'i öldürmek için kullandığı uzaktan kumandalı makineli tüfeği andırdığını söyledi.

NYT: İsrail operasyon hakkında bilgi verdi

Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili olarak İsrail'den resmi bir açıklama gelmedi, ancak suikastın İsrail tarafından yapıldığı iddia edildi.

Ayrıca NYT'nin haberinde "İsrailli istihbarat yetkililerinin operasyonun hemen ardından ABD ve diğer Batılı hükümetlere operasyonun detayları hakkında bilgi verdiği" belirtildi.

Haberde ayrıca, "adlarının açıklanmasını istemeyen bazı ABD'li yetkililerin" suikasttan İsrail'in sorumlu olduğu "değerlendirmesine" ulaştıkları ifade edildi.

Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili olarak İsrail'den resmi bir açıklama gelmedi, ancak suikastın İsrail tarafından yapıldığı iddia edildi.

Ayrıca NYT'nin haberinde "İsrailli istihbarat yetkililerinin operasyonun hemen ardından ABD ve diğer Batılı hükümetlere operasyonun detayları hakkında bilgi verdiği" belirtildi.

Haberde ayrıca, "adlarının açıklanmasını istemeyen bazı ABD'li yetkililerin" suikasttan İsrail'in sorumlu olduğu "değerlendirmesine" ulaştıkları ifade edildi.

Ne olmuştu?

İsmail Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gelmişti. Haniye'nin kaldığı misafirhanenin inzivalar, gizli toplantılar ve Haniye gibi "önde gelen konukların ağırlanması" için kullanıldığı ifade edildi.

Times'ın atıfta bulunduğu yetkililer, patlamanın camları kırdığını ve yerleşkenin duvarının bir kısmını yıktığını, ancak binanın kendisinde çok az hasar olduğunu ve bunun da bir füze saldırısı olma ihtimalinin düşük olduğunu gösterdiğini belirtti.

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