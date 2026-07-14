NYT: İsrail, Ahmedinejad'ı İran'da iktidara getirmek için çalıştı

Haberdeki iddialara göre bu plan doğrultusunda, 2024 yılının başlarında Macar hükümetinden üst düzey bir yetkili, Budapeşte’deki Ludovika Üniversitesi rektöründen bir iklim değişikliği konferansı düzenleyerek Ahmedinejad’ı davet etmesini talep etti.

Bu etkinlik, aslında Ahmedinejad ile İsrail istihbarat ajanlarının gizli görüşmeleri için bir paravan olarak tasarlandı.

Yetkililer, Ahmedinejad’ın 2024 ve 2025 yıllarında üniversiteye yaptığı iki ziyareti, İsrail’in onu gelecekte İran’ın yeni lideri yapabilmek amacıyla bir istihbarat unsuru olarak yetiştirmeye yönelik uzun vadeli çabasının bir parçası olarak değerlendirdi.

Görüşmelerde Ahmedinejad’ın ikna edilmesine öncelik verilirken, o dönem Mossad’ın başında olan David Barnea da temaslarda bulunmak üzere Budapeşte’ye gitti.

Eski liderle kurulan bu temaslar hakkında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı da bilgilendirildi. Ayrıca İsrail’in, son yıllarda Ahmedinejad’ın seyahat ve konaklama masraflarını gizlice ödediği ve Macaristan seyahatleri de dahil olmak üzere yurt dışında onunla defalarca gizlice bir araya geldiği öne sürüldü.

İsrail’in bu girişimleri, şubat ayı sonlarında Tahran’da sıkı gözetim altında yaşayan eski lideri oradan tahliye etmeyi amaçlayan bir operasyonla en üst noktaya ulaştı.

28 Şubat’ta düzenlenen bir İsrail hava saldırısında Ahmedinejad’ın kaldığı yerleşke, korumalarının bulunduğu bina ve zırhlı aracı hedef alındı.

Dört üst düzey İranlı yetkilinin aktardığına göre, saldırının yol açtığı kargaşada olay yerine gelen siyah bir Peugeot, Ahmedinejad’ı alarak hızla uzaklaştı. Aracı kullanan kişilerin Mossad ajanları olduğu ve Ahmedinejad’ı İran içindeki gizli bir güvenli eve götürdükleri iddia edildi.

Ancak Ahmedinejad’ın bu tahliye operasyonundan rahatsız olduğu ve İsrail’in kendisini yeniden yönetime getirme planı nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı izlenimi verdiği belirtildi.

Net olmayan koşullar altında bu güvenli evden ayrılan eski cumhurbaşkanı, daha sonra ilk kez İran’ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran’da düzenlenen cenaze töreninde kamuoyunun karşısına çıktı.

Şu anki durumu belirsizliğini koruyan Ahmedinejad’ın, İsrail ile temaslarının büyük bölümünü öğrenen İran yönetimi tarafından ev hapsinde tutulduğu ileri sürülüyor.

Haberde son olarak, Ahmedinejad’ın yeniden iktidara gelmesi durumunda İran’ın İsrail’i tanıyacağını ve Abraham Anlaşmaları kapsamında ilişkileri normalleştireceğini taahhüt ettiği iddiası da yer alıyor.