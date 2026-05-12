NYT: İsrail Eurovision'daki oy kampanyalarıyla uzun yıllardır sonuçları etkiliyor

Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) bu akşam yarı finalin ilk ayağının gerçekleşeceği Eurovision'da kendileri için "10 kez oy verin" çağrısıyla reklam yapan İsrail'i uyarmasının ardından NYT, yaptığı araştırmada, İsrail'in böyle bir uygulamayı yıllar önce başlattığı ve bunu "yumuşak bir güç" olarak kullandığı sonucuna vardı.

Eurovision'un şarkı yarışmasından farklı bir şekle büründüğü ifade edilen araştırmada, çok sayıda ülkenin İsrail'in yarışmaya katılımının yasaklanmasını talep ettiği ve İsrail'in Gazze'de işlediği suçlar nedeniyle yarışmayı boykot kararı aldığı anımsatıldı.

Araştırmada, bu yıl 70'inci kez düzenlenen Eurovision'a, İsrail'e tepki gösteren Slovenya, İspanya, Hollanda, İrlanda ve İzlanda'nın katılmayacağı belirtilirken, yarışmada hükümetlerin oylama sürecine müdahale etmemesi gerektiği vurgulandı.

İsrail'in ise yarışma kapsamında yürüttüğü oy kampanyalarıyla sonucu etkileme girişimlerine yıllar önce başladığı vurgulanan araştırmada, yarışma organizatörlerinin tüm bunlara tepki göstermede "yetersiz" kaldığına dikkat çekildi.

Araştırmada, İsrail'in Eurovision için yapılan reklam kampanyalarına en az 1 milyon dolar harcadığı belirtilerek, reklam kampanyalarının yarışma sonucunu etkilediğine işaret edildi.

Geçen yılki yarışmada İsrail'in halk oylamasında aldığı puanlarla ikinci sıraya yükseldiği hatırlatılan araştırmada, "İsrailli şarkıcı popüler olmadığı ülkelerden bile oy aldı. Bazı ülkelerde oylama sonucunu etkilemesi için birkaç yüz kişi yeterli olabilir. Bu da nihai sonucu şekillendirir." ifadeleri kullanıldı.

Araştırmada, reklam yapmanın yasak olmadığı ancak İsrail'de bu kampanyalara hükümetin de dahil olduğu işaret edilerek, geçen yılki yarışma kapsamında İsrail'in çevrim içi reklamları birden fazla dilde satın aldığının ortaya çıktığı aktarıldı.

Bu arada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 12-16 Mayıs'ta yapılacak 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan İsrail'in çıkarılması için Avrupa genelinde protestolar ve boykot çağrıları yapılmıştı.