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NYT, İsrail'in İran'da nereleri vuracağını açıkladı

Tahran'ın misilleme saldırısına yanıt verme tehdidinde bulunan İsrail'in, ilk aşamada İran'ın nükleer tesislerini değil, İran'daki askeri üslerin yanı sıra bazı üst düzey istihbarat kurumlarının yerleşkelerini hedef alabileceği öne sürüldü.

Haber Merkezi
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NYT, İsrail'in İran'da nereleri vuracağını açıkladı
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The New York Times (NYT) gazetesinde çıkan yazıya göre, İran'a saldırması beklenen İsrail, ilk aşamada nükleer tesisleri hedef almaktan ziyade askeri üsler ve bazı istihbarat kurumlarının yerleşkelerini vurabilir.

Yazıda, İran'ın nükleer tesislerinin en azından ilk aşamada İsrail'in hedefi olmadığı öne sürülürken, "Bu hedefler, İranlıların karşı saldırılarla gerilimi tırmandırmaları halinde daha sonraya bırakılmış gibi görünüyor." ifadeleri kullanıldı.

Tel Aviv'in "çok güçlü" misilleme tehditleri

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırılarından sonra Tel Aviv yönetiminden "çok güçlü" misilleme tehditleri gelmişti.

İsrail medyası, Tel Aviv'in, İran'ın saldırısına karşılık ülkedeki petrol ve nükleer tesislerin yanı sıra Tahran'daki İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutu, Cumhurbaşkanlığı ofisi ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun merkez binasının muhtemel hedefler arasında değerlendirildiğini iddia etmişti.

İsrail'in tehditlerine karşılık ise İranlı askeri yetkililer, herhangi bir saldırıya İsrail'in tüm enerji tesislerini ve altyapısını hedef alarak karşılık vereceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden ise 3 Ekim’de, İsrail'in, İran'ın petrol tesislerine saldırmasını destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin sorulan soruya "Şu anda bunu tartışıyoruz." yanıtını vermişti.

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