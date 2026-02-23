NYT yazdı: Trump’tan İran’a yönelik iki aşamalı saldırı planı

New York Times gazetesinin, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, iki ülke arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turunun Cenevre'de yapılması planlanırken, Trump yönetimi müzakerelerin başarısız olması ihtimaline karşı askeri seçenekleri masada tutuyor.

Kaynaklar, Trump'ın, diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi halinde İran yönetimine nükleer silah üretme kapasitesinden vazgeçmesi gerektiğini göstermek amacıyla "hedefli saldırı" seçeneğine daha yakın olduğunu ileri sürdü.

"Daha geniş çaplı bir askeri operasyon"

Bu kapsamda değerlendirilen hedefler arasında İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu karargahı, nükleer tesisler ve balistik füze altyapısının bulunduğunu savunan kaynaklar, söz konusu hamlenin de işe yaramaması durumunda Trump'ın, İran yönetimini iktidardan uzaklaştırmayı hedefleyen "daha geniş çaplı bir askeri operasyonu" değerlendirdiğini danışmanlarına ilettiğini öne sürdü.

Kaynaklar, yönetim içinde, bu hedefe yalnızca hava saldırılarıyla ulaşılıp ulaşılamayacağı konusunda tereddütler bulunduğunu belirtti.

Öte yandan, askeri gerilimi önlemeye yönelik yeni bir önerinin de gündemde olduğunu iddia eden kaynaklar, İran'ın yalnızca tıbbi araştırma ve tedavi amaçlı, son derece sınırlı bir nükleer zenginleştirme faaliyetine izin verilmesi seçeneğinin tartışıldığını kaydetti.

Kaynaklar, tarafların bu öneriyi kabul edip etmeyeceğinin ise henüz belirsiz olduğunu aktardı.

ABD ile İran arasındaki müzakereler

ABD ile İran arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turunun 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı duyurulmuştu.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.