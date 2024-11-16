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NYT'nin binasına giren Filistin destekçisi protestocular gözaltına alındı

ABD'nin New York kentinde New York Times (NYT) gazetesinin binasında Filistin'e destek için protesto düzenleyen göstericiler gözaltına alındı. Protestoya müdahale eden polisin göstericileri yerde sürükleyerek gözaltına aldığı görüldü.

Haber Merkezi
AA
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NYT'nin binasına giren Filistin destekçisi protestocular gözaltına alındı
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Uluslararası basının sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülere göre, onlarca gösterici Filistin'e destek için New York'un Manhattan bölgesindeki NYT binasında protesto düzenledi.

"Filistin'i sen ateşe verdin" 

Göstericiler, NYT'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımı hakkında yaptığı haberleri eleştirerek "NYT yalancısın! Filistin'i sen ateşe verdin" yazılı döviz açtı.

Dövizde, gazetenin adındaki "Times" kelimesinin üstünün çizilerek onun yerine "savaş suçları" yazılması dikkati çekti.

Protestoya müdahale eden polisin göstericileri yerde sürükleyerek gözaltına aldığı görüldü.

Gözaltına alınan bir kadın gösterici polis aracına bindirilirken "Özgür Filistin" diye bağırırken polisin sürükleyerek gözaltına aldığı başka bir kadın protestocu da omzunun incindiğini belirterek polise tepki gösterdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 799 Filistinli öldü, 103 bin 601 kişi yaralandı.

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