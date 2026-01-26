Obama ve Clinton'dan Amerikan halkına "Ayağa kalkın" çağrısı

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanları tarafından iki kişinin vurularak öldürülmesi büyük tepkiye yol açtı ve protestolar ülke geneline yayıldı. Son olayda, 37 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti, federal göçmenlik operasyonu sırasında gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak yaşamını yitirdi; bu, birkaç hafta önce 37 yaşındaki Renee Nicole Good’un aynı kentte ICE tarafından öldürülmesinin ardından ikinci ölüm oldu. Bu gelişmeler, Minneapolis ve diğer şehirlerde kitlesel protestolara neden olurken, siyasette Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında tansiyonun artmasına yol açtı.

Trump'ın göç politikalarına ve ICE'ye artan tepkiler kitlesel protesto gösterilerini tetikledi.

Trump yönetimi, Pretti'nin ICE polisine "saldırdığını," güvenlik yetkililerini "katletmek" istediğini, "elinde silah salladığını" iddia ederken, olay anına ilişkin video görüntüleri bu iddiaları doğrulamıyor.

ABD'nin Cumhuriyetçi Başkanı Donald Trump, tırmanan gerilimden "göç politikalarına karşı direnişi örgütlediklerini" iddia ettiği Demokratları sorumlu tutarken, iki eski Demokrat Partili ABD başkan Barack Obama ve Bill Clinton, Amerikalılara "ayağa kalkma" ve "haklarını ve değerlerini savunma çağrısı" yaptı.

Obama: ABD değerleri saldırı altında

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Alex Pretti'nin öldürülmesini "yürek burkan trajedi" olarak nitelendirdi, bunun parti ayrımı olmaksızın her Amerikalı için "ABD'nin temel değerlerinin giderek daha fazla saldırı altında olduğunu gösteren bir uyarı ikazı" olduğunu kaydetti.

Maskeli ICE ajanları ile diğer federal ajanlarının haftalardır büyük bir Amerikan kentinde "halkı korkutmak, taciz etmek, kışkırtmak ve tehlikeye atmak için tasarlanmış gibi görünen taktikler uyguladığını," bunun "haklı bir öfkeye yol açtığını" aktaran Obama, Trump'ın ve yönetiminin gerilimi daha da tırmandırdığını kaydetti.

Minneapolis protestolarını destekleme çağrısı

"Bu son bulmalı" diyen Barack Obama, Trump yönetiminin yaklaşımını gözden geçirmesini umut ettiğini belirtirken, Amerikan halkına şu ifadelerle Minneapolis protestolarını destekleme çağrısı yaptı:

"Her Amerikalı Minneapolis ve ülkenin diğer bölgelerindeki barışçıl protesto dalgasını desteklemeli ve onlardan ilham almalıdır. Bunlar, bize adaletsizliğe karşı sesimizi yükseltmenin, temel özgürlüklerimizi korumanın ve hükümetimizi hesap verebilir kılmanın, vatandaş olarak her birimizin sorumluluğunda olduğunu hatırlatan yerinde bir uyarıdır."

Clinton: Ayağa kalk, sesini yükselt

Eski ABD Başkanı Bill Clinton da ABD'nin son haftalarda "asla yaşanacağını düşünmediği korkunç olaylara sahne olduğuna" dikkat çekerek, "Çocuklar da dahil olmak üzere insanlar, maskeli federal ajanlar tarafından evlerinden, iş yerlerinden ve sokaklardan alıkonuldu. Barışçıl protestocular ve Anayasal haklarını kullanarak kolluk kuvvetlerini gözlemleyen ve belgeleyen vatandaşlar tutuklandı, dövüldü, göz yaşartıcı gazla müdahale edildi ve en acı olanı da Renee Good ve Alex Pretti vakalarında olduğu gibi vurularak öldürüldü" sözlerini kaydetti.

Açıklamasını "Bütün bunlar kabul edilemez ve önlenmeliydi" ifadeleriyle sürdüren Clinton, "İşleri daha da kötüleştiren şey ise sorumluların her fırsatta bize yalan söylemesi, kendi gözlerimizle gördüklerimize inanmamamızı söylemesi ve yerel makamların soruşturmalarını engellemek de dahil olmak üzere giderek daha agresif ve düşmanca taktikler uygulamasıdır" ifadelerini kullandı.

"Amerikan halkının alacağı karar ve eylemler ülke tarihini şekillendirecek"

Eski ABD başkanı, ABD için önemli bir dönüm noktasında olunduğunu, Amerikan halkının şimdi alacağı karar ve eylemlerinin ülke tarihini şekillendireceğini belirterek, Amerikan halkına şu çağrı yaptı:

"250 yıl sonra özgürlüklerimizden feragat edersek, onları asla geri alamayabiliriz. Amerikan demokrasisinin vaadine inanan hepimizin ayağa kalkması, sesimizi yükseltmesi ve ulusumuzun hâlâ 'Biz Halka' ait olduğunu göstermesi gerekiyor."