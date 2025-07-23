Obama'dan Trump'a 'ihanet' ve 'darbe' yanıtı: 'Saçma'

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, ABD Başkanı Donald Trump'ın hakkındaki "ihanet" ve "darbe" suçlamalarına ofisi aracılığıyla cevap verdi.

Obama'nın ofisi tarafından yapılan açıklamada, Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi tarafından yayımlanan belgenin, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık Seçimlerini etkilemeye çalıştığı ancak oyları manipüle edemediği yönündeki genel kabulün geçerliliğini ortadan kaldırmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçen hafta yayımlanan belgede, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştığı ancak herhangi bir oyu manipüle etmekte başarılı olamadığı yönündeki yaygın kabul gören çıkarımın aksini kanıtlayan hiçbir şey bulunmuyor" denildi.

Trump'ın Beyaz Saray'daki basın toplantısı sırasında Obama'ya yönelttiği ağır suçlamalara da değinilen açıklamada, "Bu tuhaf suçlamalar hem saçma, hem de dikkatleri başka yöne çekmeye yönelik cılız bir çabadır" denildi.

Trump, Obama'yı darbe girişimi yapmakla suçlamıştı

ABD Başkanı Trump, bugün Beyaz Saray'daki basın toplantısında Obama'yı ülkeye ihanetle suçlamış ve 2016 başkanlık seçimleri sürecinde kendisini Rusya ile ilişkilendirmek amacıyla yürütülen kampanyaya liderlik eden ismin Obama olduğunu ileri sürmüştü.

Obama'nın suçlu olduğunu ve yargılanması gerektiğini söyleyen Trump, "Obama'nın ihanet içerisinde olduğuna yönelik tartışmasız kanıtlar var. Obama, bir darbe girişimine liderlik etmeye çalışıyordu. Bunu Hillary Clinton ve diğerleriyle birlikte yaptı. Ama başlarında Obama vardı" demişti.

Geçtiğimiz cuma günü ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard tarafından yayımlanan raporda, Obama yönetimi 2016 seçimlerinde Rusya'nın Trump lehine müdahil olduğu yönünde sahte istihbarat üretmekle suçlanmıştı.