Ocak ayında dünyayı şaşırtan tuhaf olaylar

Dünyada pek çok siyasi gelişmenin yanı sıra farklı ülkelerde insanları bazen şaşırtan bazen de güldüren sıra dışı ve "tuhaf" olaylar yaşanıyor.

Bu kapsamda AA muhabiri, dünya genelinde ocak ayında kayıtlara geçen ilginç olayları derledi.

Başarısız deneyimler, sergide ziyaretçilerle buluştu

Kanada'nın Vancouver kentinde, "Kişisel Başarısızlık Müzesi" adıyla sergi açıldı.

Reddedilen iş başvuruları, bozuk eşyalar, mutsuz sonla biten ilişkiler dahil çeşitli "başarısızlıkları" simgeleyen nesneler, yanlarında kısa hikayeleriyle ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Sergiyi düzenleyen Eyvan Collins, sona eren bir romantik ilişkiden aldığı ilhamla başlattığı etkinlik aracılığıyla insanlara başarısızlıklar konusunda yeni bakış açıları kazandırmayı amaçladığını söyledi.

"Kişisel Başarısızlık Müzesi" değişik konseptiyle dikkatleri üzerine çekti.

Kaçak emu kuşu, tren seferlerinde aksamaya yol açtı

İngiltere'nin East Yorkshire bölgesinde demir yolu hattına giren emu kuşu, tren seferlerinin kısa süreli askıya alınmasına neden oldu.

Kuşun rayların yanında durduğunu fark eden makinist, durumu yetkililere bildirdi.

Yetkililer, olay yerine gelen ekiplerin emu kuşunu güvenli şekilde bölgeden uzaklaştırdığını belirtti. Kaçak kuş, olayın ardından sahibine teslim edilirken askıya alınan tren seferleri de yaklaşık iki saatin ardından yeniden başlatıldı.

Japonya'da korsan yayın ve sahte ürünlerin zararı 67 milyar doları buldu

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamada, telif ihlallerinin Japon içerik endüstrisi için giderek büyüyen bir sorun haline geldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede anime, oyun ve diğer dijital içeriklere yönelik çevrim içi korsan yayınlar ile sahte ürünlerin yol açtığı ekonomik kaybın, 2025'te 67 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Zararın 36,7 milyar dolar ile 2022'nin neredeyse üç katına yükseldiği belirtilen açıklamada, bu tutarın 16,8 milyar dolar basılı yayımlara, 14,8 milyar dolar video içeriklerine, 3,2 milyar dolar oyunlara ve 1,9 milyar dolar müzik içeriklerine ait olduğu aktarıldı.

Açıklamada, lisanslı ürünlere yönelik araştırma kapsamında da sahte figür ya da koleksiyon kartları gibi ürünlerin yol açtığı kaybın 30,3 milyar dolar olarak hesaplandığı ve özellikle "Demon Slayer" gibi popüler animelerin yurt dışında yoğun şekilde yasa dışı olarak paylaşılmasının, telif haklarının korunmasını daha önemli mesele haline getirdiği ifade edildi.

Çevre aktivisti, 3 gün boyunca ağaca sarılarak rekor kırdı

Kenyalı çevre aktivisti Truphena Muthoni, 3 gün boyunca bir ağaca sarılarak Guinness Dünya Rekoru'nu elde etti.

Guinness Dünya Rekorları, Muthoni'nin başarısını "Kenyalı tutkulu bir çevre aktivisti, üç gün boyunca bir ağaca sarılmak suretiyle Dünya'yı koruma konusunda güçlü bir mesaj verdi." şeklinde tanımladı.

Bu rekor son olarak 2024'te Ugandalı Faith Patricia Ariokot tarafından 16 saat 6 saniye ile kırılmıştı.

Kayıp kedi, ülke sınırını aştı

İspanya'da bir benzin istasyonunda durdukları sırada sahiplerinin karavanındaki açık pencereden kaçan Filou adlı kedi, kayıplara karıştı.

Olaydan yaklaşık 5 ay sonra Fransa'daki evinin yakınlarında zayıf ve hasta halde bulunan kedi, tedavi için veterinere götürüldü.

Çipine bakıldıktan sonra sahibine ulaştırılan kedinin Fransa'ya nasıl döndüğü belirsizliğini korurken yaklaşık 250 kilometrelik yolu tek başına katetmiş olabileceği de değerlendiriliyor.