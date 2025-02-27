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Öcalan'ın çağrısı: IKBY Başkanı Barzani'den ilk açıklama

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve fesih çağrısının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani "Öcalan'ın mesajını ve PKK'nın silahsızlandırılması ve tasfiyesi çağrısını sıcak bir şekilde karşılıyoruz. PKK'yı bu mesaja uymaya ve onu uygulamaya çağırıyoruz." dedi.

Haber Merkezi
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Öcalan'ın çağrısı: IKBY Başkanı Barzani'den ilk açıklama
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İmralı Adası’nda tutuklu bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma ve kendini lağvetme çağrısı yaptı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Öcalan'ın mesajını sıcak bir şekilde karşıladıklarını belirterek PKK'yı bu mesaja uymaya ve uygulamaya çağırdı. 

Barzani, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"Sayın Öcalan'ın mesajını ve PKK'nın silahsızlandırılması ve tasfiyesi çağrısını sıcak bir şekilde karşılıyoruz. PKK'yı bu mesaja uymaya ve onu uygulamaya çağırıyoruz. Bu çağrının barışın ve barışçıl çözümün yolunu açmasını diliyoruz. Elbette ki, silahla ve şiddetle değil, daha iyi sonuçların ve kazanımların elde edileceği barışçıl, medeni ve demokratik mücadelenin zamanıdır.

"Erdoğan ve AKP hükümetinin rolünü de takdir ediyoruz"

Biz Kürdistan Bölgesi olarak barış sürecini tam olarak destekliyoruz ve sürecin başarıya ulaşması için üzerimize düşen her türlü rolü oynamaya hazırız. İktidarının başından bu yana net bir vizyonla barış için çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümetinin rolünü de takdir ediyoruz.

Bundan sonraki aşamanın Türkiye'deki diğer partilerin de katılımı ve dayanışmasıyla başarılı bir barış ve çözüm aşaması olmasını, ülkede ve tüm bölgede barış ve istikrarın hakim olmasını temenni ediyoruz."

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