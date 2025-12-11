  1. Ekonomim
Ödeme sistemlerinde kesinti endişesi: 'Evde nakit para bulundurun' uyarısı geldi

Avrupa Merkez Bankası, hareketli coğrafyada olası bir dijital ödeme sistemi arızasına karşın Avrupalı vatandaşlara evlerinde para saklama çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada bireylerin evlerinde acil durum için nakit para bulundurmasının artık bir "güvenlik önlemi" mahiyeti taşıdığı belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası, pandemi, savaş ve geniş çaplı elektrik kesintilerinin ardından dijital ödeme altyapılarının her an devre dışı kalabileceğine işaret ederek dikkat çeken bir uyarı yaptı.

Kurum, olası bir sistem arızasında alışveriş yapabilmenin tek yolunun nakit olacağını vurgulayarak Avrupalılara evlerinde acil durumlar için belirli miktarda para saklama çağrısında bulundu.

“ATM’ler ve POS cihazları çalışmayabilir”

Avrupa Merkez Bankası’nın açıklamasında, küresel salgınlar, bölgesel savaşlar ve elektrik şebekelerini hedef alan kesintilerin ödeme sistemlerini bir anda durdurabileceği belirtildi. Bu tür bir durumda ATM’lerin hizmet veremeyeceği, POS cihazlarının devre dışı kalabileceği ve online bankacılığın tamamen kapanabileceği uyarısı yapıldı.

Kurum, üç günlük temel ihtiyaçları karşılamak için evlerde 70 ila 100 Euro arasında nakit para bulundurulmasının artık bir “güvenlik gerekliliği” olarak değerlendirildiğini duyurdu.

Avrupa ülkeleri teyakkuzda

Son yıllardaki krizlerin ardından birçok Avrupa ülkesi de benzer önlemler alma hazırlığında:

Finlandiya, dijital sistem arızalarına dayanıklı yeni nesil ATM’ler kurmayı planlıyor.
Hollanda, Avusturya ve İsveç, vatandaşlarına evde bir miktar nakit bulundurmaları yönünde tavsiyede bulunuyor.

