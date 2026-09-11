Odesa açıklarında İHA saldırısı: 2 Azerbaycanlı denizci hayatını kaybetti

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Ukrayna'nın Odesa Limanı yakınlarında salı günü Somali bayraklı TEDY adlı römorköre insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda iki Azerbaycanlı denizci hayatını kaybetti, iki denizci yaralandı.

Azerbaycan saldırının sorumlusuna ilişkin açıklama yapmazken Ukrayna, saldırıyı Rusya'nın gerçekleştirdiğini bildirdi.

Mert Marine Corporation'a ait, Somali bayraklı TEDY adlı römorkör ilk olarak Odesa yakınlarında vuruldu. Gemi daha sonra Romanya'nın Köstence Limanı'na doğru seyrederken gece boyunca iki kez daha İHA saldırısına uğradı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, mürettebat üyeleri Aslan Aliyev ve Asim Gasimov'un hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yaralı denizciler hastaneye kaldırıldı

Euronews'in haberine göre, Azerbaycanlı denizciler Imran Novruzov ve Rauf Aliyev ise yanık nedeniyle Ukrayna'nın Çornomorsk kentinde hastaneye kaldırıldı. Mürettebattan altı kişiye daha olay yerinde müdahale edildi.

Gemide Azerbaycan, Türkiye, Almanya ve Ukrayna vatandaşlarından oluşan toplam 10 kişilik mürettebat bulunuyordu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, diplomatik temsilcilikler ve ilgili makamlarla koordinasyon hâlinde olduklarını, yaralıların ülkeye getirilmesi ve hayatını kaybedenlere ilişkin işlemlerin yürütülmesi için gerekli adımların atıldığını açıkladı. Bakanlık saldırının sorumlusuna ilişkin değerlendirmede bulunmadı.

Rusya suçlaması ve sivil altyapı vurgusu

Ukrayna Restorasyon, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı ise saldırının Rusya tarafından gerçekleştirildiğini belirterek bunun sivil gemiler ve liman altyapısını hedef alan süregelen saldırıların bir parçası olduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, Odesa'ya doğru ilerleyen iki yük gemisi ile bir römorkörü vurduğunu duyurdu ve gemilerin askerî malzeme taşıdığını öne sürdü.

Kiev, Rusya'nın bu iddiasına ilişkin açıklama yapmadı.

Çornomorsk, Karadeniz'deki önemli Ukrayna ticaret limanlarından biri ve ülkenin tahıl ihracatının başlıca terminalleri arasında yer alıyor.

Rusya'nın 2022 başlarında Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin ardından Kyiv ve Moskova, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin gözetiminde Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatının yeniden başlamasını sağlayan Karadeniz Tahıl Girişimi üzerinde anlaşmıştı.

Rusya, Temmuz 2023'te anlaşmadan çekildi. Moskova o tarihten bu yana limanı ve çevresindeki altyapıyı defalarca hedef aldı.

Karadeniz'de sivil gemilere yönelik saldırılar temmuz ayından bu yana yoğunlaştı. Üçüncü ülkelerin bayrağını taşıyan çok sayıda ticari geminin vurulması, denizcilerin güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.

TEDY'ye yönelik saldırı, Azerbaycanlı denizcilerin hedef olduğu bir dizi olayın sonuncusu oldu. Haziran ayında Azak Denizi'nde iki gemiye düzenlenen saldırılarda beş Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmişti.