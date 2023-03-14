OECD Bölgesi'nde işsizlik 5. ayında da değişiklik göstermedi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bölgesinde işsizlik oranı önceki 5 ayda olduğu gibi Ocak ayında da değişiklik göstermedi.

OECD'nin ForeksHaber ile mail yoluyla paylaştığı rapora göre, işsizlik oranı yüzde 4,9 olarak açıklandı.

Aynı ayda işsiz sayısı 33 milyon 565 binden 33 milyon 249 bine geriledi.

En yüksek işsizlik oranı yüzde 13,0 ile İspanya'da kaydedilirken, en düşük oran yüzde 2,4 ile Japonya'da gerçekleşti.

İşsizlik oranı 2020 yılı Nisan ayında yüzde 8,8 ile rekor kırmıştı.