Okinawa’da ABD askerlerine 1 aylık sokağa çıkma yasağı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD'nin Japonya'daki Kuvvetleri Okinawa Bölge Koordinatörü Korgeneral Benjamin Watson, Okinawa’da görev yapan askerlerin cuma gününden itibaren bir ay süreyle gece yarısı ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkamayacağını açıkladı. Alınan karar kapsamında askerlerin belirtilen saatlerde üs dışına çıkmasına izin verilmeyecek.

48 saatlik operasyonel ara

Yeni tedbirler bununla sınırlı kalmadı. ABD askeri personeli için 48 saatlik operasyonel ara uygulanacağı bildirildi. Bu süre içinde askerlerin disiplin ve davranış standartlarına ilişkin eğitimden geçirilmesi planlanıyor. Ayrıca üs içinde ve dışında alkol tüketimi tamamen yasaklandı.

Kararın arkasında cinayet soruşturması var

Tedbirler, 3 Ekim’de meydana gelen olayın ardından geldi. 20 yaşındaki ABD Deniz Piyadesi Devin Ballard, Okinawa’da bir kadını öldürdüğü ve kişisel eşyalarını aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, ABD askeri tesislerinin önemli bölümünün bulunduğu Okinawa’da tepkiye neden oldu.

Japonya’dan ABD’ye güçlü protesto

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, olayın ardından Okinawa Valisi Genta Koja ile görüştü. Takaichi, yaşananları "acımasız ve vahşi" olarak nitelendirerek ABD tarafına güçlü bir protesto iletildiğini söyledi. Japon Başbakanı ayrıca benzer olayların tekrar yaşanmaması için ABD ordusundan disiplinin sağlanmasını ve soruşturmaya tam destek verilmesini istedi.

Okinawa’da ABD askeri varlığı yeniden gündemde

Son olay, Okinawa’daki ABD askeri varlığına ilişkin uzun süredir devam eden tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Adada daha önce de ABD askerlerinin karıştığı olaylar nedeniyle tepkiler yaşanmıştı. Son gelişmeyle birlikte Japonya ve ABD arasında askerlerin davranışlarına ilişkin alınacak önlemler yeniden gündemin önemli başlıklarından biri oldu.