Okinawa'da ABD'li askerin karıştığı cinayet Japonya-ABD hattında krize neden oldu

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Japonya'nın güneyindeki Okinawa'da meydana gelen cinayet, Japonya ile ABD arasında diplomatik gerilime yol açtı.

Okinawa Emniyet Müdürlüğü, Naha kentindeki bir otelde 39 yaşındaki Anna Yagi'nin ölümüyle ilgili Futenma Hava Üssü'nde görevli 20 yaşındaki Deniz Piyadesi Devin Jacob Ballard'ı gasp ve cinayet şüphesiyle pazar günü gözaltına aldı. Polisin açıklamasına göre, Yagi cumartesi sabahı erken saatlerde otel odasında ölü bulundu. İlk bulgularda ölüm nedeninin boyuna baskı sonucu boğulma olduğu belirtildi. Şüphelinin suçlamaları reddettiği aktarıldı.

Polis, Yagi ve Ballard'ın otele birlikte giriş yaptığının güvenlik kameralarına yansıdığını, şüphelinin daha sonra otelden yalnız ayrıldığını açıkladı. Olayda Yagi'ye ait cüzdan ve çantanın da alındığı öne sürülüyor.

Tokyo'dan Washington'a peş peşe protesto

Olayın ardından Japon hükümetinden sert tepkiler geldi. Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara, ABD ordusundan disiplin önlemlerinin sıkılaştırılmasını ve benzer olayların önlenmesi için gerekli adımların atılmasını talep etti.

Başbakan Sanae Takaichi, olayı "son derece acımasız" olarak nitelendirerek Japon hükümetinin ABD tarafına güçlü bir protesto ilettiğini ve soruşturmada tam işbirliği talep edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, ABD'nin Tokyo Büyükelçisi George Glass'ı bakanlığa çağırarak protesto notası verdi. Büyükelçi Glass, yaşam kaybından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek soruşturmaya tam destek vereceklerini söyledi.

Okinawa Valisi Genta Koja da konuyla ilgili protestosunu iletmek üzere Tokyo'ya gideceğini duyurdu.

30 bin asker ve bitmeyen tartışma

Yaklaşık 30 bin ABD askerine ev sahipliği yapan Okinawa, ülkedeki ABD askeri varlığının yaklaşık %70'ini barındırıyor. Ada, geçmişte de ABD askerlerinin karıştığı adli olaylar nedeniyle sık sık protestolara sahne oluyor. Son olayın, adadaki üs karşıtı muhalefeti yeniden artırması bekleniyor.