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Okul yemeğinde ölü kertenkele: 65 öğrenci zehirlendi

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletindeki bir ilkokulda, öğle yemeğinde ölü kertenkele bulunan 65 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
AA
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Okul yemeğinde ölü kertenkele: 65 öğrenci zehirlendi
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Ulusal basındaki haberlere göre Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletindeki Gajadharpur Turripani İlkokulu'nda servis edilen öğle yemeğinde bir öğrenci, tabağında ölü kertenkele olduğunu fark etti.

Görevlilerin uyarılmasıyla tüm öğrencilerden yemeği bırakmaları istendi.

Yemekten yedikleri saptanan 65 öğrencide mide bulantısı, mide ağrısı ve istifra şikayetleri görüldü.

Rahatsızlanan öğrencilerin tamamı, Balrampur-Ramanujganj bölgesindeki hastaneye kaldırıldı.

Tedavi gören öğrencilerden iyileşenlerin taburcu edilmesine başlandı.

Yetkililer, kertenkelenin ilkokuldaki öğle yemeğine nasıl girdiğini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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