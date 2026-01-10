Okyanus sıcaklıkları 2025’te son bin yılın en yüksek seviyesine çıktı

Bilim insanları 2025 yılında okyanusların tarihte görülmemiş düzeyde ısı emdiğini ve bunun yeni bir rekor anlamına geldiğini açıkladı. Bu durum aşırı hava olaylarını daha da şiddetlendiriyor.

Araştırmalara göre insan faaliyetlerinden kaynaklanan karbon kirliliği nedeniyle atmosferde kalan ısının yüzde 90'ından fazlası okyanuslar tarafından emiliyor.

Bu nedenle okyanuslardaki ısı artışı, küresel ısınmanın en çarpıcı göstergesi olarak kabul ediliyor. Neredeyse 2000 yılından bu yana her yıl yeni bir okyanus ısı rekoru kırıldı.

En fazla ısıyı emen okyanus bölgeleri

Advances in Atmospheric Sciences dergisinde yayınlanan çalışmada okyanusların ilk 2000 metresindeki ısılar hesaplandı. Bilim insanları okyanusların emdiği ısının miktarını, insanlığın dünya genelinde kullandığı elektriğin 200 katından fazla olarak tanımladı.

Öte yandan her yer aynı düzeyde ısınmıyor. 2025'te en sıcak bölgeler arasında tropikal okyanuslar, Güney Atlantik, Kuzey Pasifik ve Antarktika'yı çevreleyen Güney Okyanusu yer aldı.

Özellikle Güney Okyanusu'nda son yıllarda kış deniz buzunun çöküşü, bilim insanlarını ciddi biçimde endişelendiriyor.

Kuzey Atlantik ve Akdeniz de hızla ısınıyor; aynı zamanda daha tuzlu, asidik ve oksijeni daha az hale geliyor.

Okyanusların ısınmasının etkileri

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, okyanusların emdiği aşırı ısı, kıyı bölgelerini vuran kasırga ve tayfunların daha güçlü hale gelmesine, daha yoğun yağışlara ve sel riskinin artmasına yol açıyor.

Isınan deniz suyu genleştiği için okyanus ısısı, deniz seviyesinin yükselmesinin başlıca nedenlerinden biri olarak görülüyor. Bilim insanları, bu durumun milyarlarca insanı tehdit ettiğini vurguluyor.

Bin yılın zirvesindeki okyanus sıcaklıkları

Araştırmacılar mevcut verilere dayanarak okyanusların son 1000 yılın en sıcak seviyesinde olduğunu ve son 2000 yılda hiç olmadığı kadar hızlı ısındığını belirtiyor.

Üstelik soğuk hava dalgası La Nina'ya rağmen 2025 yılı ortalam yüzey hava sıcaklığının, kayıtların tutulmaya başlandığı 1850'den bu yana ikinci en sıcak yıl olması bekleniyor.

Araştırma ekibinde yer alan Prof. John Abraham, "Küresel ısınma aslında okyanusların ısınmasıdır. Dünya ne kadar ısındı ya da gelecekte ne kadar ısınacak sorusunun cevabı okyanuslarda yatıyor" ifadelerini kullandı.