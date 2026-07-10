Okyanus tabanında rekor miktarda altın bulundu

Japon araştırmacılar, Tokyo'nun yaklaşık 350 kilometre güneyinde bulunan Izu Adaları'ndaki Higashi-Aogashima kalderasında dikkat çekici bir keşfe imza attı. Aogashima Adası'nın yaklaşık 12 kilometre doğusunda yer alan su altı volkanik kraterinde yapılan incelemelerde, bugüne kadar dünya genelinde ölçülen en yüksek yoğunlukta altın birikimine ulaşıldığı belirlendi. Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırma, aktif hidrotermal bacalar ve volkanik oluşumların yüksek miktarda altın oluşumuna zemin hazırladığını ortaya koydu.

Shizuoka Üniversitesi, Waseda Üniversitesi ve Tokyo Üniversitesinden araştırmacılar, ilk kez 2015 yılında keşfedilen bu hidrotermal alanlardan robotik kollar yardımıyla kayaç örnekleri topladı.

Eser miktardaki altını tespit edebilen ikincil iyon kütle spektrometrisi (SIMS) yöntemiyle yapılan analizlerde, okyanus tabanındaki malzemelerin içinde çıplak gözle veya standart mikroskoplarla görülemeyen "görünmez altın" birikintileri bulundu.

Bilim insanları okyanus tabanında rekor altın yoğunluğu keşfetti

Araştırma ekibi, görünmez nano parçacıklar halindeki altının, okyanus tabanındaki sıcak ve metal zengini sıvıların püskürmesiyle oluşan ve görünümü nedeniyle "yalancı altın" olarak adlandırılan pirit mineralinin içine gömüldüğünü belirledi.

Altının, pirit mineralinin kimyasal yapısına bireysel atomlar halinde entegre olduğu ya da nano parçacıklar şeklinde hapsolduğu saptandı. Çalışmanın yazarları, bu su altı kraterindeki piritlerin şu anda dünyadaki en yüksek altın konsantrasyonuna sahip olduğunu kaydetti.

Higashi-Aogashima kalderasının, Japonya'nın geliştirmeyi planladığı diğer altın üreten hidrotermal bacalara kıyasla daha sığ bir derinlikte bulunması, erişilebilirliği ve üretim değerini artırarak burayı ticari bir maden için son derece cazip hale getiriyor.

Derin deniz keşfi madencilik tartışmalarını yeniden alevlendirdi

Keşif, derin deniz madenciliğinin ekolojik sonuçlarına dair küresel tartışmaları yeniden başlattı. Aktif hidrotermal bacalar; kabuklular, tüp solucanları, süngerler, mercanlar, ahtapotlar ve çeşitli balık türleri dahil olmak üzere özel su altı canlılarına ev sahipliği yapıyor.

Bilim insanları, bu hassas deniz yaşamının korunması için aktif bacalarda ticari madencilik yapılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Dünya genelinde henüz faaliyete geçmiş ticari bir derin deniz altın madeni bulunmuyor. Daha önce Papua Yeni Gine açıklarında kurulmak istenen su altı maden girişimi, işletmeci şirketin mali krize girmesi ve çevre protestoları nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Japonya, derin deniz madenciliği çalışmalarını sürdürüyor

Papua Yeni Gine hükümetinin bu başarısız anlaşma nedeniyle yaklaşık 85 milyon dolar kaybettiği bildirilmişti.

Papua Yeni Gine Başbakanı, ülkesinin derin deniz madenciliği faaliyetlerine yönelik moratoryuma bağlı kalmaya devam edeceğini açıklarken, bazı Pasifik ülkeleri de bu moratoryumu 2030 yılına kadar destekleyeceğini duyurdu. Ancak Japonya, siyasi ve çevresel kaygılara rağmen derin deniz madenciliği araştırmalarını sürdürüyor.