Okyanuslar alarm veriyor: Sıcaklık rekoru kırıldı, El Nino daha da güçleniyor

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Avrupa Birliği'ne bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, kutup bölgeleri hariç küresel deniz yüzeyi ortalama sıcaklığı 21,1 dereceye yükseldi. Böylece Mart 2024'te kaydedilen 21,09 derecelik önceki rekor geride bırakıldı.

Bilim insanları, sıcaklık artışının yılın bu dönemi için ortalamaların oldukça üzerinde gerçekleşmesine dikkat çekiyor.

El Nino henüz zirveye ulaşmadı

Doğu ve orta tropikal Pasifik Okyanusu'nda yüzey sularının ısınmasına neden olan El Nino'nun etkisinin henüz zirve noktasına ulaşmadığı belirtiliyor.

Okyanusların, El Nino'nun en güçlü dönemine girmeden yeni bir sıcaklık rekoru kırması bilim dünyasında endişeye yol açtı. Southampton'daki Ulusal Okyanusal Grafik Merkezinden Dr. Jeremy Grist, mevcut tablonun El Nino'nun ulaştığı gücün erken bir göstergesi olduğunu belirtti.

Grist, mevcut koşulların devam etmesi halinde küresel deniz sıcaklığı rekorunun Mart veya Nisan 2027'de yeniden kırılabileceğini söyledi.

Sadece Pasifik değil, Avrupa suları da ısınıyor

Yüksek sıcaklıklar yalnızca Pasifik Okyanusu ile sınırlı kalmıyor. İngiltere ve Avrupa çevresindeki denizlerde de olağan dışı sıcaklıklar ölçülüyor.

Plymouth Deniz Laboratuvarı Bilim Direktörü Prof. Tim Smyth, Manş Denizi'nin batısında deniz ısı dalgalarının uzun süredir devam ettiğini belirtti.

Copernicus Başkan Yardımcısı Dr. Samantha Burgess ise ortaya çıkan tablonun okyanusların giderek daha fazla baskı altında olduğunu gösterdiğini söyledi. Burgess'e göre El Nino sisteme ek ısı kazandırıyor ancak mevcut sıcaklıkların temelinde onlarca yıldır devam eden insan kaynaklı küresel ısınma bulunuyor.

Okyanuslar fazla ısının yüzde 90'ından fazlasını emiyor

Bilim insanları, okyanuslardaki ısınmanın insan kaynaklı iklim değişikliğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurguluyor.

Okyanuslar, fosil yakıtların kullanımı sonucu atmosfere salınan sera gazlarının hapsettiği fazla ısının yüzde 90'ından fazlasını emiyor. Bu durum deniz sıcaklıklarının yanı sıra ekosistemler ve kıyı bölgeleri üzerinde de ciddi baskı oluşturuyor.

Copernicus verileri; şamandıralar, gemiler ve uydulardan elde edilen ölçümlerin birleştirilmesiyle, deniz yüzeyinin yaklaşık 10 metre altındaki sıcaklıklar da dikkate alınarak hesaplandı.

Sıcak denizler aşırı hava olaylarını güçlendiriyor

Denizlerdeki sıcaklık artışı yalnızca okyanus ekosistemlerini tehdit etmiyor. Isınan sular, fırtınalara daha fazla nem ve enerji sağlayarak aşırı hava olaylarının şiddetlenmesine neden olabiliyor.

Ayrıca sıcak denizler, kıyı bölgelerinde deniz meltemlerinin serinletici etkisini azaltarak karadaki sıcak hava dalgalarını daha da ağırlaştırabiliyor.

Deniz suyunun ısınarak genleşmesi ise deniz seviyelerinin yükselmesine ve kıyı bölgelerinde su baskını riskinin artmasına yol açıyor.

Deniz yaşamı ve kıyı toplulukları tehdit altında

Uzayan ve sıklaşan deniz ısı dalgaları, deniz ekosistemleri üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Deniz canlılarının yaşam alanlarının değişmesi ve ekosistem dengesinin bozulması, bu kaynaklara bağlı toplulukları da doğrudan etkiliyor.

Bilim insanları, okyanuslardaki sıcaklık rekorlarının kırılmasının küresel ısınmanın etkilerinin giderek daha belirgin hale geldiğini gösterdiği konusunda uyarıyor.