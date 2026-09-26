Okyanusta 600 milyon dolarlık sevkiyat: Yaptırımlı İran ham petrolü ABD'ye götürülüyor

Uluslararası deniz trafiği ve veri takip platformları Kpler ile TankerTrackers tarafından paylaşılan kayıtlara göre, ABD güçlerince nisan ve haziran aylarında durdurulan İran bağlantılı petrol tankerleri rotalarını Kuzey Amerika'ya çevirdi. Hint Okyanusu'ndaki operasyonlar sırasında ele geçirilen "Majestic X", "Tiffany" ve "Lenore" isimli üç geminin, el konulmadan önce transponder verilerinde Asya pazarlarını hedeflediği ancak müdahalenin ardından rotalarının güncellendiği aktarıldı.

Brezilya açıklarında seyreden dev sevkiyat

Denizcilik verileri, el konulan tankerlerden Majestic X ve Tiffany'nin Kuzey Brezilya kıyıları açıklarında, Lenore adlı üçüncü tankerin ise Atlantik Okyanusu'nu geçerek ABD istikametinde ilerlediğini gösteriyor. Yaklaşık 6 milyon varil ham petrol taşıyan üç tankerin transponderlarında resmi bir varış limanı açıkça belirtilmese de izledikleri rota doğrudan Amerikan kıyı hatlarını gösteriyor.

Washington yaptırım kararlılığını vurguluyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yaptırımları delerek İran'a mali kaynak sağlayan uluslararası yasa dışı ticaret ağlarına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini duyurdu. Washington yönetimi, el konulan bu dev petrol sevkiyatıyla Tahran'ın küresel pazarlara erişimini kısıtlamayı ve ülkeye akacak finansal kanalları kesmeyi amaçlıyor.