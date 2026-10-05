Okyanustan uranyum ve tatlı su çıkaracaklar: Çin'in yeni tesisinde testler tamamlandı

Küresel temiz enerji arayışlarında çığır açacak yeni bir teknoloji Çin'de hayata geçirildi. Bilimsel yayın Nature Energy dergisinde kamuoyuna duyurulan çalışmaya göre Çinli araştırmacılar, deniz suyunu işleyerek tek bir entegre yapı içerisinde hem hidrojen hem de içme niteliğinde tatlı su üreten pilot tesisi başarıyla devreye aldı. Sistem ayrıca işlem sonrasında geriye kalan yoğunlaştırılmış sıvıdan uranyum, brom ve tuz gibi kritik denizel kaynakların ayrıştırılmasına da imkan sağlıyor.

Hidrojen üretimindeki en büyük iki engel aşılıyor

Geleneksel yöntemlerde deniz suyundan hidrojen elde edilmesi sırasında iki temel zorlukla karşılaşılıyordu: Suyun önceden arıtılması zorunluluğu ve işlem esnasında açığa çıkan yüksek ısının boşa gitmesi. İkinci yöntemde ters ozmoz veya damıtma teknikleriyle tuzdan arındırılan saf su, elektroliz edilerek hidrojene dönüştürülüyor; ancak ek ekipman gereksinimi ve yüksek enerji sarfiyatı üretim maliyetlerini aşırı yükseltiyordu. Uzmanlar, elektroliz esnasında oluşan ve daha önce değerlendirilemeyen atık ısıyı sürece dahil ederek bu açmazı çözmeyi başardı.

Atık ısı su buharına, buhar ise içme suyuna dönüşüyor

Sistemde ortaya çıkan ısı enerjisi deniz suyunu buharlaştırmak için kullanılıyor. Oluşan su buharı soğutulup yoğunlaştırılarak kullanıma hazır tatlı su haline getiriliyor. Çin Bilimler Akademisi tarafından yapılan değerlendirmelerde, elde edilen tatlı su miktarının tesisin elektroliz sürecindeki kendi ihtiyacını tam olarak karşıladığı ve hatta fazladan tatlı su üretimi sağladığı tespit edildi.

Pilot tesis testleri başarıyla tamamlandı

Temelleri 2023 senesinde Çin Petrol ve Kimya Sanayi Federasyonu tarafından uluslararası alanda öncü bir buluş olarak tescillenen çalışma, araştırmacıların kapasiteyi büyütmesiyle 250 kilovatlık pilot tesise dönüştürüldü. Klasik alkali su elektrolizi modellerine kıyasla elektrik kullanımında yüzde 14,4 oranında verimlilik artışı sunan tesis, her gün düzenli olarak açılıp kapatıldığı zorlu test şartlarında 40 gün boyunca hiçbir performans kaybı yaşamadan kararlı bir biçimde çalışmayı sürdürdü.

Yapay zeka entegrasyonu ve yeni hedef yükseltme

Geliştirme ekibinin liderlerinden Deng Dehui, sonraki aşamalarda daha gelişmiş katalizör yapılarına odaklanacaklarını ifade etti. Atık ısının geri kazanım oranını yükseltmeyi amaçladıklarını belirten Dehui, yapay zeka sistemlerinden yararlanarak çalışma parametrelerini en uygun seviyeye getirmeyi ve genel sistem verimini üst seviyelere taşımayı hedeflediklerini bildirdi.