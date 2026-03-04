Öldü denilen eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'dın ilk görüntüsü ortaya çıktı

Savaşın ilk günlerinde İsrail savaş uçaklarının Tahran’a yoğun bombardıman düzenlediği, Dini Lider Ali Hamaney’in yaşamını yitirdiği ve rejimin üst düzey komuta yapısının ağır darbe aldığı yönündeki iddialar dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu süreçte uluslararası medyada en çok tartışılan konulardan biri de Mahmud Ahmedinejad’ın öldürüldüğü yönündeki haberler oldu.

3 yakın korumasının öldüğü doğrulanmıştı

Geçtiğimiz günlerde danışmanları ve partisi tarafından yapılan "Hayatta ve güvenli bir yerde" açıklamalarıyla ölüm iddiaları yalanlanmış, ancak bulunduğu konuma yapılan hava saldırısında 3 yakın korumasının öldüğü doğrulanmıştı. Günlerdir nerede olduğu sır gibi saklanan eski Cumhurbaşkanı, o korkunç suikast girişiminin ardından ilk kez kamuoyunun önüne çıktı.

Şehitler Mezarlığı'nı ziyaret etti

Sosyal medyaya ve haber ajanslarına düşen son görüntüler, İran'daki kaos ortamında büyük yankı uyandırdı. Dün çekildiği belirtilen videoda Mahmud Ahmedinejad'ın, bir grup koruma ve destekçisi eşliğinde bir Şehitler Mezarlığı'nı (muhtemelen Tahran'daki Beheşt-i Zehra) ziyaret ettiği görülüyor.

Vatandaşlarla sohbet etti

Görüntülerde, sivil kıyafetli Ahmedinejad'ın mezarlar arasında yürürken etrafını saran vatandaşlarla sıcak diyaloglar kurduğu kameraya yansıyor. Kendisine sevgi gösterisinde bulunan, sarılan ve yanaklarından öpen İranlılarla sohbet eden Ahmedinejad'ın oldukça moralli olduğu, gülümsediği ve fiziksel olarak en ufak bir yara dahi almadığı net bir şekilde fark ediliyor.