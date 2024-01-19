Öldürülen İsrailli asker sayısı 530'a yükseldi

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 İsrail askerinin öldürüldüğü, 3 askerin de ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde 17 Ocak'ta yaralanan Givati Tugayı'ndan Çavuş Ori Gerby'nin (20) dün öldüğü belirtildi.

Gazze'nin orta kesimlerindeki çatışmalarda 2, kuzeyindeki çatışmalarda da 1 yedek askerin ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.

Böylece, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 194'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 530'a yükseldi.

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde İsrail ordusu ile Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 24 bin 620 Filistinli öldürüldü, 61 bin 830 kişi yaralandı.

Enkaz altında hâlen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.