Ölen annesi gibi giyinip 60 bin dolarlık aylık gelirini üç yıl boyunca aldı

Corriere della Sera’nın haberine göre, 56 yaşındaki adam, 85 yaşında ölen annesi Graziella Dall’Oglio’nun ölümünü yetkililere bildirmeyerek 2022’de annesinin vefatından sonra da emekli maaşını almaya devam etti. Adam, annesinin dul maaşı ile aileye ait gayrimenkullerden ve arazilerden gelen gelirler dâhil toplam 53.000 Euro (60.000 dolar) tutarındaki ödemeyi üç yıl boyunca çekmeyi sürdürdü.

İsmi açıklanmayan adam, eski bir hemşire ve şu anda işsiz. Dolandırıcılık planı kapsamında annesi gibi görünmek için bluz ve etek giyerek, ruj sürüp kısa kahverengi bir peruk taktı ve adeta Mrs. Doubtfire filmindeki kılık değiştirme sahnelerini andıran bir yöntemle kimliğini gizledi.

Makyaj altındaki sakal izleri şüphe uyandırdı

Geçtiğimiz haftalarda Milano’nun doğusundaki Borgo Virgilio kasabasında, nüfus müdürlüğüne gelen adam, annesinin kimlik kartını yenilemek istedi. Görevli memur, kişinin kimlikte kişiyle görünümünün uyuşmadığını fark etti. Durumdan şüphelenince Belediye Başkanı Francesco Aporti ve polisle iletişime geçti.

Aporti, Corriere della Sera’ya yaptığı açıklamada, “Fotoğraftaki kadına çok benziyordu ama bazı şeyler çalışanı ikna etmedi. Boynundaki tüyler, ağır makyaj ve fondötenin altından çıkan sakal delikleri şüphe uyandırdı” dedi.

Aporti ayrıca, “Güvenlik kameralarını incelediğimizde kadının bir arabayla geldiğini gördük. Oysa kadının ehliyeti yoktu. Parça parça, bu nahoş tablo ortaya çıkmaya başladı” diye konuştu.

Kılık ortaya çıkınca itiraf etti

Nüfus memuru, adamı yeniden müdürlüğe çağırdı. Adam geldiğinde, belediye başkanı ve polis memurları tarafından karşılandı. Yüzleşme sırasında adam, kılık değiştirdiğini ve Graziella’nın annesi olduğunu itiraf etti.

İtalyan gazetesi La Repubblica tarafından yayımlanan görüntülerde, adam bastonla yürüyerek annesinin kılığına girmiş şekilde içeri giriyor. Üzerinde koyu renk bir hırka, beyaz bir atkı, diz boyu bir etek ve kısa kahverengi bir peruk bulunurken, elinde de çanta taşıyor.

Annesi “mumyalamış”

Yakalanan adamın durumu itiraf etmesinin ardından, annesinin evinin aranma yapıldı. Yapılan aramada, Graziella’nın “mumya hâline gelmiş” bedeni bir odada bulundu.

Aporti, “Kadın muhtemelen doğal nedenlerle ölmüş olabilir ancak otopsi bunu netleştirecek” derken, şu sözleri ekledi:

“Aslında hiçbir maddi sıkıntıları yoktu… Bu çok, çok üzücü bir hikâye”

Adam hakkında ceset gizleme, devleti dolandırma, kimlik sahteciliği ve kamu kurumlarında sahtecilik suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.