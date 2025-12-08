Ölen dedesini kupa yaptı: Her kahve içtiğinde anısını yaşatıyor!

The Wall Street Journal'da yer alan habere göre; Justin Crowe, 2014’te büyükbabasını kaybettikten sonra modern cenaze süreçlerinin kendisine “soğuk ve resmi” geldiğini belirterek daha anlamlı bir anma biçimi yaratma fikrine yöneldi. Crowe, cenaze deneyiminin yıllardır değişmeyen yapısının yakınlarını kaybeden insanlar için yeterince kişisel olmadığını fark etti.

Seramik sanatıyla başlayan arayış

Çocukluğundan itibaren seramikle ilgilenen Crowe, kremasyon küllerini seramik sırlarına dahil ederek kişisel anı objeleri üretmeye başladı. İnsanların yakınlarına ait küllerin çoğunu dolaplarda saklamasının duygusal bir ağırlık yarattığını söyleyen Crowe, ilk olarak dedesine ait küllerden bir kahve kupası üretti. Bu kupayı kullanırken hissettiği doğal duygunun, ölümle ilgili algısını yumuşattığını ifade etti.

Yeni malzeme geliştirdi

Sırlama sürecinin sadece küçük miktarda kül kullanması nedeniyle yetersiz olduğunu düşünen Crowe, tüm külleri değerlendirebilecek yeni bir yöntem üzerinde çalıştı. Geliştirdiği taş benzeri katı materyal, başlangıçta “dev kar topu” gibi görünüyordu. Crowe, 2019 yılında Parting Stone adlı girişimini bu yeni malzemeyle yeniden yapılandırarak resmen piyasaya sundu.

Ürünlerin kullanımı ve fiyatlandırma

Parting Stone'ın müşterilerinin yaklaşık yüzde 70’ini cenaze evleri oluşturuyor; bireysel sipariş de mümkün. İnsan küllerinden üretilmiş 40–80 adet taş için belirlenen fiyat 2.495 dolar. Evcil hayvan sahipleri için sunulan benzer hizmet ise 1.195 dolara yapılıyor.

Ailelerin tepkileri ve kişisel ritüeller

Bugüne kadar yaklaşık 12 bin aileyle çalışan şirket, taşların farklı biçimlerde kullanıldığını belirtiyor. Bazı aileler taşları seyahatlerinde yanlarında taşıyor, çocuklar taşları boyuyor, kimileri ceplerinde veya yastıklarının altında saklıyor. Crowe, bu yöntemin insanlara sevdiklerini “yeniden tutabilme” hissi verdiğini ve yeni kişisel ritüeller yarattığını söylüyor. Kendisi hâlâ büyükbabasının külleriyle yaptığı ilk kahve kupasını kullanmaya devam ediyor.