Ölen eşini uçağa bindirmeye çalışırken yakalanan adam gözaltına alındı

İspanya’nın Kanarya Adaları’nda yer alan Tenerife Sur Havalimanı’nda güvenlik personeli, tekerlekli sandalye ile uçuş alanına ilerleyen bir çiftin yanından geçerken kadının hiçbir tepki vermediğini ve vücut ısısının normalin çok altında olduğunu fark etti.

Görevliler durumu incelemek üzere müdahale ettiğinde, kadının nefes almadığı ve birkaç saat önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın hemen ardından güvenlik görevlileri acil durum prosedürlerini başlatırken, bölgeye jandarma ile adli tıp ekipleri sevk edildi.

Havayolu güvenlik ekipleri ve kolluk kuvvetleri olay yerinde inceleme yaparken, tekerlekli sandalyeyi kullanan 80 yaşındaki eşinin ölümün havalimanında gerçekleştiği izlenimini vermeye çalıştığı belirtildi. Şüpheli, olay yerinde tutuklandı ve soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, kadının ölüm nedeninin netleşmesi ve olası suç unsurlarının belirlenmesi için adli süreçlerin sürdüğünü açıkladı. Bu tür olası “cenaze taşınması” vakalarının yasal sorumluluk ve bildirim gereklilikleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Olay, yakın zaman önce İspanya’da yaşanan ve havalimanı personelinin uçakta ölü bir yolcu olduğunu fark ettiği vakanın ardından yaşandı. İlgili uçuşta görevliler, kadının yaşam belirtileri göstermediğini fark etmiş ve kalkış öncesi uçağın terminale geri dönmesine neden olmuştu.