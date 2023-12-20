Ölen İsrail askeri sayısı 465'e yükseldi

İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun konuya ilişkin açıklaması, İsrail resmi devlet televizyonu KAN'da yayımlandı.

Açıklamada, Gazze'nin güneyinde, Lior Sivan (32) adındaki askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen askerlerinin sayısı, 133'ü Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 465'e yükseldi.

Cibaliya bölgesine saldırı

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.