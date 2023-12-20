Ölen İsrail askeri sayısı 466'ya yükseldi
Gazze'nin güneyinde bir askerin daha öldürüldüğü duyurulurken, saldırının başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 466'ya yükseldi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Givati Tugayı'na bağlı Astsubay Başçavuş Uriel Cohen'in (33) dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 134'ü Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 466'ya yükseldi.
Cibaliya bölgesine saldırı
Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.