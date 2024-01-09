Ölen İsrailli asker sayısı 519'a yükseldi

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 210'a ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 95 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 126 Filistinliyi öldürdüğü ve 241 kişiyi yaraladığı belirtilen açıklamada, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı halen enkaz altında bulunanların olduğu aktarıldı.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 210'a, yaralananların sayısının ise 59 bin 167'ye çıktığı kaydedildi.

İsrail'in 5 askeri daha öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 5 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Amit Moshe Shahar, Denis Krokhmalov, Ron Efraimi, Roy Avraham Maimon ve Akiva Yasinsky adlı askerlerin Gazze Şeridi'nin merkezindeki çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

Buna göre son 24 saatte, Gazze'deki çatışmalarda 9 İsrail askeri öldürülmüş oldu.

Çatışmalarda 1 İsrail askerinin de ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, daha fazla bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 185'i karadan işgal sürecinde olmak üzere ölen İsrail askerlerinin sayısı 519'a yükseldi.