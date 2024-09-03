Olimpik atlet Rebecca Cheptegei, yoğun bakımda! Erkek arkadaşı tarafından ateşe verildi!

Ugandalı Olimpik maraton koşucusu Rebecca Cheptegei'nin erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Dickson Ndiema Marangach tarafından ateşe verildiği belirtildi. Marangach'ın saldırısına uğrayan 33 yaşındaki Cheptegei'nin yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı.

AFP'nin aktardığına göre Ugandalı atlet, pazar günü öğle saatlerinde kendisi ve çocukları kilisedeyken, Marangach'ın evine gizlice girmesinin ardından saldırıya uğradı. Polis raporunda, "Benzin alan Dickson, Rebecca'yı yakmadan önce üzerine benzin dökmeye başladı" ifadeleri kullanıldı. Cheptegei'nin ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

33 yaşındaki koşucunun durumuna ilişkin açıklama yapan bir sağlık personeli, "Yüzündeki yanıklar ve bandajlarla durumu ciddi görünüyor" dedi. Polis raporunda, Cheptegei'nin çocuklarının saldırıda yaralanıp yaralanmadığına dair bilgi verilmedi. Yerel basın, atletin vücudunun yüzde 75'inden fazlasında yanıklar olduğunu aktardı.