Olimpiyat şampiyonu Laura Dahlmeier, Karakurum Dağları'nda ölü bulundu
Olimpiyat şampiyonu Laura Dahlmeier, Karakurum Dağları’nda tırmanış yaparken kaybolduktan sonra ölü olarak bulundu.
Olimpiyat şampiyonu Laura Dahlmeier, Pakistan’daki Karakurum Dağları’nda tırmanış yaparken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. 31 yaşındaki sporcu, 28 Temmuz Pazartesi günü 5.700 metre yükseklikteki bölgede, düşen bir kayanın çarpması sonucu yaralanarak kayboldu.
Ünlü sporcunun cansız bedeni bulundu
Tırmanış sırasında yanında bulunan partneri Marina Eva, acil yardım çağrısı yaptıktan sonra kurtarılarak güvenli bir bölgeye ulaştırıldı. Arama kurtarma ekiplerinin günler süren çalışmasının ardından ünlü sporcunun cansız bedeni bulundu.