Ölmek artık daha pahalı! Cenaze masrafları 370 bin TL hesaplandı

İngiltere'de cenaze harcamalarına yönelik poliçeler hazırlayan bir sigorta şirketi tarafından hazırlanan rapora göre, ülkede ölmenin maliyeti 2023 yılında bir önceki yıla göre %5 artışla 9.658 sterline yükseldi. Temel bir cenaze masrafı ise benzer oranda artışla 4.141 sterline yükseldi.

4.141 sterlinlik temel cenaze harcamasına 2.700 sterlilik profesyonel hizmetleri ve tören için çiçekler ve ikramlar gibi kalemleri de eklendiğinde ölmenin İngiltere'deki maliyeti 9.658 sterline çıkıyor.

Ailelerine yük olmak istemeyenlerin oranı %37

İngilizlerin cenazelerine ilişkin %92'si planlama yaparken araştırmaya katılanların %37'si ailelerine cenaze masrafı çıkartmak istemiyor. İngilizlerin yaklaşık 3'te 1'i standart bir cenaze töreni isterken %21'i doğrudan yakılmak istiyor.

Yapılan araştırmaya göre, İngiltere'de insanların %70'i kendi cenaze masrafları için yaşarken hazırlık yaparken %54'ü bu konuda finansal olarak hazır olduğunu dile getiriyor. İngiltere'de cenaze masrafları için yatırım yapanların sayısı 2022 yılına göre 2023 yılında %3 artış kaydetti.

Cenaze masraflarının yaklaşık %40'ı kredi veya kredi kartı ile karşılanıyor

Ülkede yaşayan 5 aileden biri aile fertlerinin ölümü durumunda cenaze masrafları konusunda kaygı yaşıyor. Ailelerin %25'i cenaze masraflarını kendi imkanları ile hallederken %25'i kredi kartını, %14'ü banka kredisini kullanırken %18'i ise eşyalarını satma yöntemini tercih ediyor.

Çiçekler ve ikramlara çok para harcanıyor

İngiltere cenaze masrafları içerisinde en çok harcama yapılan kalemler çiçekler, tören ikramları, hatıralar için harcamalar, mezar yeri harcamaları, cenaze mesajları gibi kalemler buluyor. Cenaze sürecinde insanların %72'si en fazla harcamayı çiçeklere yaparken hatıralarla ilgili harcamalar %41, ikram harcamaları %31, mezarlık yeri harcaması %30 düzeyinde.