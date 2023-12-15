Ölüler yapay zeka ile diriliyor

Fransız haber ajansı AFP, "hayalet bot" adı verilen ve kişilerin sesle görüntülerinden hazırlanan avatarların Çin'de büyük rağbet gördüğünü yazdı.

Ülkedeki yapay zeka firmalarından Super Brain firması, 10 bin ve 20 bin yuan (yaklaşık 41 bin 400 TL ila 82 bin 800 TL) arasında değişen fiyatlarla, herhangi bir kişinin 20 gün içinde avatarını üretebiliyor.

Şirketin müşterileri arasında hayatını kaybedenlerin yakınları, çocuklarıyla vakit geçiremeyen ebeveynler ve hatta eski sevgilisinin avatarını yaptıran kişiler olduğu söyleniyor.

Independent'ın aktardığına göre firma sahibi Zhang, yaptıkları işin birçok kişinin duygusal ihtiyacını karşıladığını belirterek, "Birinin dijital versiyonu, bedeni kaybolduktan sonra bile sonsuza kadar var olabilir" dedi.

Yapay zeka teknolojisine odaklanan Çin merkezli Silicon Intelligence şirketinin kurucusu Sima Hupeng ise, avatarların "hümanizm anlayışında çığır açacağını" savundu.

Birleşik Krallık'taki Bath Üniversitesi'nden Tal Morse ise bu tarz yazılımların psikolojik ve etik boyutlarıyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekti.