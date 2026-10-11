Ölümcül iğneye rağmen hayatta kalan Christa Pike taburcu edildi

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ABD'nin Tennessee eyaletinde infazı başarısız olan idam mahkûmu Christa Pike hastaneden taburcu edilerek, yeniden cezaevine gönderildi.

Pike'ın avukatları cumartesi günü yaptıkları açıklamada, Pike'ın cezaevinde tıbbi gözetim altında tutulacağını söyledi. Avukatlar, Pike'in bu "olağanüstü koşullar altında" kendisini tedavi eden ilk yardım ekiplerine ve doktorlara teşekkür ettiğini aktardı.

50 yaşındaki Christa Pike, 30 yılı aşkın süredir Tennessee eyaletinde Debra K. Johnson Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunuyor.

DW Türkçe'nin derlediği habere göre Pike'in 30 Eylül'de Nashville'deki idam girişimi başarısızlıkla sonuçlanmış, iğne ile yapılan infazlarda kullanılan Pentobarbital maddesinden iki doz verilmesine rağmen Pike hayatta kalmıştı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Pike, Nashville'deki bir klinikte tedavi altına alınmıştı. Bilincini kaybeden Pike yapay solunum cihazına bağlanmıştı.

Beyin ölümünün gerçekleştiği şüphesiyle yaşam destek ünitesinden ayrılmasına kısa bir süre kala Pike'ın bilinci açılmıştı. Avukatları geçen hafta yaptıkları açıklamada, Pike'ın hastanede yürümeye ve kendi kendine yemek yemeye başladığını, ancak iyileşme sürecinin zaman alacağını belirtmişti.

Avukatlar müebbet hapis talep ediyor

Pike, 1995 yılında 19 yaşındaki sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunarak idam cezasına çarptırılmıştı.

Pike'ın avukatları, müvekkillerinin suçu işlediğinde henüz 18 yaşında olduğunu ve uzun yıllar cinsel istismara maruz kalmış bir kişi olarak psikolojik sorunlar yaşadığını savunuyor. Avukatlar, Pike'in cezasının şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çevrilmesini talep ediyor.

Tennessee yetkilileri, Pike'ın ölüm cezasının hukukî olarak yürürlükte olduğunu belirtiyor. Ancak eyalet yönetimi şu ana kadar yeni bir infaz tarihi talep edip etmeyeceğini açıklamadı.

Başarısız olan infazın ardından, Tennessee Valisi Bill Lee, eyalette yıl sonuna kadar planlanan diğer idamların askıya alındığını duyurmuş, ayrıca olayla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması talimatını vermişti.

ABD'de bu yıl 30 kişi idam edildi

Pike'in hayatta kalması, ABD'de idam cezası ve zehirli iğneyle idama ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Pentagon'un askerî bir infazı canlı yayınlama planları ise tartışmaları alevlendirdi.

2009'da Texas'taki Fort Hood askerî üssünde 13 kişiyi öldüren ve 32 kişiyi yaralayan eski askerî psikiyatrist Nidal Malik Hasan'ın Aralık ayı başında kurşuna dizilerek idam edilmesi planlanıyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth, infazın internet üzerinden canlı yayımlanacağını açıkladı.

2026'da ABD'de şimdiye kadar 30 infaz gerçekleştirildi. 2025 yılında ise 11 eyalette toplam 47 kişi idam edilmişti.