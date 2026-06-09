Onarılamayan altyapı, durdurulamayan çöküş: Uluslararası toplumun Gazze sessizliği

Gazze genelindeki ana su arterleri, yer altı kuyuları ve deniz suyunu arıtma tesisleri, askeri operasyonlar ve bombardımanlar nedeniyle büyük ölçüde işlevini kaybetti. Dağıtım şebekesinin omurgasını oluşturan ana boru hatlarının parçalanması ve pompalama istasyonlarının hasar görmesi, su krizini geçici bir kesinti olmaktan çıkarıp kronik bir hayatta kalma sorununa dönüştürdü. Mevcut az sayıdaki tesisin çalışması için gereken elektrik ve yakıt tedarikinin kesilmesi ise su dağıtımını neredeyse tamamen durma noktasına getirdi.

Onarım çalışmalarında ambargo engeli

Yıkılan ve hasar gören altyapının onarılması sürecinde yaşanan lojistik engeller, krizin çözümünü imkansız kılıyor. Çift amaçlı malzeme kullanımı gerekçesiyle su borularını kaynaklamak için gereken teknik ekipmanların, şebeke basıncını sağlayacak yedek motor ve pompaların bölgeye girişi kısıtlanıyor. Aynı zamanda yer altı sularını arıtacak filtreleme kimyasalları, klor ve jeneratörleri çalıştıracak asgari yakıt miktarının tedarik edilememesi, yerel belediyelerin ve uluslararası yardım kuruluşlarının sahada fiziki bir iyileştirme yapmasını tamamen engelliyor.

Atık su sızıntıları ve biyolojik riskler

Temiz içme suyunun tükenmesinin yanı sıra, kanalizasyon ve atık su arıtma tesislerinin zarar görmesi de krizin boyutunu büyütüyor. Patlayan kanalizasyon hatlarından sızan atık sular, sivil halkın derme çatma borularla taşımaya çalıştığı temiz su kaynaklarına ve yer altı akiferlerine karışıyor. Temiz su eksikliği nedeniyle hijyen şartlarının ortadan kalkması, sokaklarda biriken tonlarca katı atıkla birleştiğinde salgın hastalıklara zemin hazırlıyor. Bölgede özellikle çocuklar arasında Hepatit A, akut ishal ve tifo gibi su yoluyla bulaşan hastalık vakalarında ciddi artışlar kaydediliyor.

Uluslararası hukuk ve insani sözleşmeler

Cenevre Sözleşmeleri ve uluslararası insani hukuk normları, sivil nüfusun hayatta kalması için hayati önem taşıyan su tesislerinin ve içme suyu şebekelerinin hedef alınmasını kesin bir dille yasaklıyor. Gazze'deki mevcut tablo, temel yaşam kaynaklarının kısıtlanmasının sivil nüfus üzerindeki doğrudan etkilerini ortaya koyuyor. Uluslararası mekanizmaların su altyapısının korunmasına ve onarımına yönelik kalıcı bir çözüm üretememesi, bölgedeki insani çöküşün derinleşmesine neden oluyor.