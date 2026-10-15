Önce soygun, şimdi kapanma tehlikesi: Louvre'da neler oluyor?

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Louvre Müzesi Müdürü Christophe Leribault, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği röportajda, müzenin ciddi güvenlik ve altyapı sorunlarıyla mücadele ettiğini belirtti.

25 Şubat'ta görevi devralan Leribault, binanın güvenliğini sağlamak amacıyla acil onarım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bu kapsamda yeni güvenlik kameraları yerleştirilirken koruma önlemleri artırılıyor ve müze çevresindeki korkuluklar yenileniyor.

Geçen yıl yaşanan soygunun ardından galerideki diğer mücevherlerin, uygun sergileme vitrinleri belirlenene kadar güvenli alanlara taşındığını aktaran Leribault, Avrupa genelinde artan müze soygunlarının da güvenlik endişelerini artırdığını ifade etti.

Aşırı sıcaklar ziyaretçi sayısını düşürdü

Müzenin yalnızca güvenlik sorunlarıyla değil, iklim değişikliği ve siber güvenlik riskleriyle de karşı karşıya olduğunu belirten Leribault, yaz aylarında yaşanan aşırı sıcakların ziyaretçi sayısında yüzde 8'lik düşüşe neden olduğunu söyledi.

Binanın altyapısı ve teknik donanımının ciddi ölçüde yıprandığına dikkati çeken Leribault, yürüyen merdivenler, aydınlatma sistemleri, tavanlar ve iklimlendirme altyapısında onarım çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Leribault, yenileme çalışmalarının finansmanına katkı sağlamak amacıyla müze giriş ücretlerinde makul bir artış yapılabileceğinin de sinyalini verdi.

Yılda 9 milyon ziyaretçi kapasiteyi zorluyor

Louvre'un mevcut kapasitesinin ziyaretçi yoğunluğunu karşılamakta yetersiz kaldığını vurgulayan Leribault, müzenin hem fiziksel koşullar hem de aşırı kalabalık nedeniyle zorlandığını ifade etti.

Yılda yaklaşık 9 milyon ziyaretçinin müzenin ana girişi olan cam piramitten geçmesinin artık sürdürülebilir olmadığını belirten Leribault, kapsamlı bir dönüşümün kaçınılmaz hale geldiğini kaydetti.

Yenileme çalışmaları 15 yıl sürebilir

"Louvre'un Yeni Rönesansı" adı verilen kapsamlı dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini savunan Leribault, yenileme çalışmalarının 15 yıla kadar uzayabileceğini belirtti.

Fransa'da 2027 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından göreve gelecek hükümetin projeye onay vermesinin önemine işaret eden Leribault, müzenin geleceğinin alınacak kararlara bağlı olduğunu vurguladı.

"Louvre kapılarını halka kapatmak zorunda kalabilir"

Müzenin gerekli onarım ve dönüşüm çalışmalarından geçirilmemesi halinde ciddi sonuçlarla karşılaşabileceğini belirten Leribault, şu uyarıda bulundu:

"Louvre onarılmaz, uygun hale getirilmez ve dönüştürülmezse hızla saygınlığını kaybedecek ve sonunda kapılarını halka kapatmak zorunda kalacak. Bu bir felaket olur."

7 dakikalık soygunda 8 tarihi mücevher çalınmıştı

Yaklaşık 35 bin esere ev sahipliği yapan Louvre Müzesi, 19 Ekim 2025'te yaşanan büyük soygunla dünya gündemine gelmişti.

Dört kişinin gerçekleştirdiği ve yalnızca 7 dakika süren soygunda tarihi değere sahip 8 mücevher çalınmıştı. Olayın ardından şüpheliler yaklaşık iki hafta içinde yakalanırken çalınan mücevherlere henüz ulaşılamamıştı.

Soygun, dünyanın en önemli kültür kurumlarından biri olan Louvre'daki güvenlik önlemlerinin yeniden tartışılmasına yol açmıştı.