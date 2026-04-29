OPEC için kritik uyarı: BAE sonrası yeni ayrılıklar gündemde

BAE’nin eski BM ve Dünya Ticaret Örgütü temsilcisi Obaid Ahmed Al-Zaabi, RT’ye Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) gruptan ayrılma kararının ardından daha fazla ülkenin OPEC’ten çekilmesinin “çok muhtemel” olduğunu söyledi.

Al-Zaabi, BAE’nin kararının uzun zamandır beklenen bir adım olduğunu belirterek, ülkenin üretimini önemli ölçüde kısıtladığını, buna karşılık grubun birçok diğer üyesinin üretim kapasitesiyle zaten sınırlı olduğunu savundu.

Eski diplomat, "BAE artık tamamen petrol ve hidrokarbonlara bağımlı değil ve ekonomimiz dünya genelinde büyük ölçüde yatırım yapmış durumda. OPEC örgütü küresel üretkenlik üzerinde bir vergi gibi hareket etti ve artık dünyanın mümkün olduğunca üretken olması bizim çıkarımıza. Ayrıca OPEC’i uygulamak BAE’ye en pahalıya mal olan şey" diye konuştu.