OPEC+ üretim politikasını değiştirmedi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, üretim politikasını gözden geçirmek üzere bugün çevrimiçi toplandı. Mevcut üretim politikalarına dair değişikliğe gitmeyen OPEC+ üreticileri; Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası’nın bu hafta para politikalarına karar verecek olmasıyla birlikte, güçlü enflasyon oranlarının talep üzerinde yaratacağı etkiyi ve yaptırımlarla kısıtlanan Rusya'nın petrol arzına dair belirsizliği aldıkları karara gereçekçe olarak gösterdi.

OPEC+ IEA, Rusya’nın ham petrol üretiminin kasımdaki günlük 9,8 milyon varilden aralık ayında günlük 9,77 milyon varile gerilediğini tahmin ediyor. Bunun ardından, 5 Aralık’ta uygulanan AB yaptırımları Moskova’nın ham petrol kaynaklarının deniz yoluyla ithalatını yasakladı.

OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim 2022'deki toplantıda, günlük petrol üretimini Kasım 2022'den itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Karar sonrası 16:53 saatlerinde ABD ham petrolü yüzde 0,49 artışla varil başına 79,19 dolara, Brent petrol ise yüzde 0,15 artışla varil başına 85,59 dolara yükseldi.