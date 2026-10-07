OpenAI 30 milyar dolar arıyor: BAE fonları ve BlackRock masada

OpenAI, yeni bir büyük ölçekli finansman turu için Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yatırım fonları ve dünyanın önde gelen varlık yönetim şirketlerinden BlackRock ile görüşmeler yürütüyor. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre OpenAI, ChatGPT'nin geliştiricisi olarak en az 30 milyar dolarlık yeni finansman sağlamayı hedefliyor. Görüşmelerin henüz devam ettiği ve anlaşmanın şartlarının değişebileceği belirtiliyor.

BAE fonları 10 milyar dolara kadar yatırım yapabilir

Görüşmelerde Abu Dabi merkezli MGX'in de aralarında bulunduğu BAE yatırım fonları öne çıkıyor. Söz konusu fonların yeni finansman turuna birlikte katılmak üzere bir yatırım konsorsiyumu oluşturmayı değerlendirdiği ve toplam yatırımlarının 10 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

BlackRock da görüşmelere katıldı

OpenAI'nin finansman arayışında BAE fonlarının yanı sıra BlackRock da yer alıyor. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock'ın, BAE fonlarından oluşması planlanan yapı ile birlikte finansman turuna katılmak üzere görüşmeler yürüttüğü aktarılıyor. Ancak taraflar arasındaki görüşmeler henüz sonuçlanmış değil. Bu nedenle yatırımcıların nihai listesi ve taahhüt edeceği tutarlar değişebilir.

OpenAI’nin hedefi 1,4 trilyon dolarlık değerleme

OpenAI'nin yeni finansman turunda en az 30 milyar dolar toplamayı hedeflediği belirtiliyor. Şirketin finansman turunu yaklaşık 1,4 trilyon dolarlık değerleme üzerinden gerçekleştirmeyi planladığı aktarılıyor. Bu değerleme, yeni yatırım tamamlanmadan önceki şirket değerini ifade ediyor.

Halka arz planı erteleniyor

OpenAI'nin yeni finansman arayışı, şirketin halka arz planlarını ertelemesinin ardından geliyor. Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre şirket, ilk halka arzını en erken gelecek yıla kadar erteledi. OpenAI'nin bu süreçte yapay zeka güvenliği çalışmalarına odaklanmayı tercih ettiği belirtiliyor.

Finansman görüşmeleri sürüyor

OpenAI'nin 30 milyar dolarlık yeni finansman turu henüz tamamlanmış değil. BAE fonları, BlackRock ve diğer yatırımcılarla görüşmeler devam ederken finansmanın büyüklüğü, yatırımcıların katkıları ve anlaşmanın nihai şartlarının değişebileceği belirtiliyor. OpenAI'nin hedeflediği finansman turunun gerçekleşmesi halinde şirket, yapay zeka alanındaki büyümesini desteklemek üzere milyarlarca dolarlık yeni kaynağa erişmiş olacak.