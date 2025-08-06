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OpenAI, çalışanların hisselerini satın alacak

OpenAI, çalışan hisseleri üzerinden yapılacak satışla değerlemesini 500 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. ChatGPT'nin sağladığı ivmeyle şirketin yıllık gelirinin yıl sonuna kadar 20 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Haber Merkezi
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OpenAI, çalışanların hisselerini satın alacak
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ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, mevcut ve eski çalışanların hisselerini satmasına olanak tanıyacak yeni bir hisse satışı üzerinde erken aşama görüşmeler yürütüyor. Bu satış, şirketin değerlemesini 500 milyar dolara çıkarabilir; bu da mevcut 300 milyar dolarlık değerlemeden büyük bir sıçrama anlamına geliyor.

Yıllık gelir hızla artıyor

Reuters'ın aktarımına göre OpenAI, ChatGPT sayesinde yılın ilk yedi ayında gelirini ikiye katlayarak yıllık 12 milyar dolarlık bir run-rate'e ulaştı ve yıl sonuna kadar 20 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Haftalık aktif kullanıcı sayısı 700 milyona ulaşan şirket, Microsoft’un desteğiyle büyümesini sürdürüyor.

Sofbank ve Thrive Capital detayları

Bu hisse satışı, SoftBank liderliğinde başlatılan 40 milyar dolarlık birincil fonlama turunun ardından gündeme geldi. SoftBank yıl sonuna kadar 22,5 milyar dolarlık katkı yapmayı planlıyor. Mevcut yatırımcılardan Thrive Capital da çalışan hissesi satışına katılmak için görüşmeler yürütüyor.

IPO ve kurumsal yapı değişimi yolda

OpenAI, kâr sınırlandırmalı mevcut yapısından uzaklaşıp halka arzın yolunu açacak büyük bir kurumsal yeniden yapılanma üzerinde çalışıyor. Ancak CFO Sarah Friar, mayıs ayında yaptığı açıklamada, IPO’nun ancak şirket ve piyasa hazır olduğunda gerçekleşeceğini belirtmişti.

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