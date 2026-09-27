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OpenAI, kontrolden çıkan yapay zeka ajanlarına dair haberlerin artması üzerine en yeni yapay zeka modellerinin eğitimini durdurduğunu açıkladı.

Geliştirme sürecini durdurma kararı şirketin OpenAI ajanlarının hükümet internet sitelerinde bilgi toplama ve dağıtma sırasında kendilerinden beklenenin ötesinde ve öngörülemeyen şekillerde hareket ettiği bazı olaylarını incelediğini duyurmasından birkaç saat sonra geldi.

Yapay zeka değerlendiricisi Transluce de OpenAI'dan geldiği anlaşılan ajanların Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesine girmeyi denediğini ancak bu durumun OpenAI'ın onaylamadığı bir ayrıntı olduğunu söyledi.

Yapay zeka geliştikçe eğitimler durmak zorunda kalabilir

Oksijen'in derlediği habere göre OpenAI konuya yönelik yaptığı açıklamada eğitime "yalnızca ek önlemlerin alındığından emin olduklarında" devam edeceğini söyledi. Şirket, yapay zeka geliştikçe ve başka sorunlar ortaya çıktıkça eğitimi tekrar "duraklatmak" zorunda kalacaklarının altını çizdi.

Neler oldu?

OpenAI ajanları, hükümet verilerine erişmek için API "geliştirici anahtarları" bulmuş; fakat yalnızca kamuya açık bilgileri toplayabilmişti.

Menkul kıymetler ve borsa komisyonunu ilgilendiren başka bir vakada ise söz konusu ajanlar herkesin erişimine açık olan bilgiyi tespit etmiş fakat daha sonra bunu internette başka bir yerde yayınlamıştı. Her iki eylem de talimatsız bir biçimde gerçekleşmişti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu sözcüsü Kurt Hopfenspirger "kamuya açık olmayan hiçbir bilgiye erişilmediğini" doğruladı. Eğitim Bakanlığı da "internet sitesine veya veritabanlarımıza herhangi bir etki olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadığını" söylemişti.