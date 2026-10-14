OpenAI'ın ofisinde gizli dinleme cihazı bulundu, FBI devreye girdi

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OpenAI'dan yapılan açıklamada, "Şu aşamada, söz konusu kişinin model ağırlıklarına, kaynak kodlarına veya müşteri verilerine uygunsuz şekilde eriştiğine ya da bunları şirket dışına sızdırdığına ilişkin herhangi bir bulguya sahip değiliz. Çalışanın işine son verildi" ifadelerine yer verildi.

Şirket, konuyu soruşturmasını sürdüren FBI'a bildirdiğini açıklarken gözaltına alınan çalışanın Suudi Arabistan vatandaşı olduğu belirtildi.

OpenAI, güvenlik olayları nedeniyle mercek altında

OpenAI, cuma günü yaptığı açıklamada ise üç çalışanın hassas bilgilerin işlenmesine ilişkin şirket politikalarını ihlal ettiklerini belirlediklerini açıklamıştı. Açıklamada soruşturmanın sürdüğü ve üç araştırmacının işine son verildiği belirtilmişti.