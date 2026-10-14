OpenAI’ın ofisinde gizli kayıt cihazı bulundu

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ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’ın ABD’nin California eyaletindeki ofislerinden birinde ortaya çıkan olay, şirketin bilgi güvenliğini gündeme taşıdı. Eylül ayının sonunda çalışanlar, üst düzey yöneticilerin toplantılarını gerçekleştirdiği odada bir televizyonun arkasına yerleştirilmiş ses kayıt cihazı tespit etti.

Cihazın televizyonun USB girişine takıldığı ve tuvalet kâğıdına sarılarak gizlendiği belirtildi. Şirketin yaptığı incelemede, cihazın eylül ayının sonlarında yerleştirilmiş olabileceği değerlendirildi. Kayıt dosyalarının şifreli olduğu da aktarıldı.

Suudi mühendis gözaltına alındı

ABD makamlarının açıklamasına göre olayla bağlantılı olarak OpenAI’da mühendis olarak çalışan Suudi Arabistan vatandaşı Abdulrahman Alfozan gözaltına alındı. Temmuz 2025’te şirkette çalışmaya başlayan Alfozan’ın, kayıt cihazının bulunmasından önce toplantı odasının çevresinde birkaç kez görüldüğü öne sürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, 5 Ekim’de odaya girerek cihazın bulunduğu bölgeye baktığının da tespit edildiği bildirildi. Şüphelinin çantasında benzer özelliklere sahip ikinci bir ses kayıt cihazının bulunduğu iddiası da soruşturma dosyasına yansıdı.

Hassas toplantıları kaydetmekle suçlanıyor

ABD makamları, cihazın şirket yöneticilerinin hassas konular hakkındaki görüşmelerini kaydetmek amacıyla yerleştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor. Ancak şüphelinin elde etmiş olabileceği kayıtları hangi amaçla kullanmayı planladığına ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı. Alfozan, şirketin şikayetinin ardından 9 Ekim’de gözaltına alındı. İlk kez 13 Ekim’de hâkim karşısına çıkan mühendis, sözlü iletişimi elektronik bir cihaz aracılığıyla hukuka aykırı biçimde dinlemekle suçlanıyor.

Suçlu bulunması hâlinde beş yıla kadar hapis cezası, 250 bin dolar para cezası ve üç yıl denetimli serbestlik yaptırımıyla karşı karşıya kalabilir.

OpenAI soruşturmaya destek veriyor

OpenAI, olayı Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) bildirdiğini ve soruşturmaya destek verdiğini açıkladı. Şirket, cihazın özelliklerini ve kaynağını belirlemek için kendi yapay zeka araçlarından da yararlandığını bildirdi. Şirketin açıklamasında, şüphelinin yapay zeka modellerine ait ağırlık dosyalarına, kaynak kodlarına veya müşteri verilerine yetkisiz eriştiğine ya da bunları dışarı çıkardığına ilişkin bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

OpenAI, çalışanının işine son verildiğini ve olayın soruşturmayı etkilemeyecek şekilde yetkililerle koordinasyon içinde ele alındığını kaydetti.