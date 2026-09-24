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Deniz Güldağ

OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka ajanı*, haziran ayında Avustralya'daki bir kamu sağlık hizmetinin internet sitesine sızdı.

Olay, internette bağımsız hareket edebilen yapay zeka botlarının kontrolden çıkma risklerine ilişkin küresel endişeleri artırran son siber saldırı oldu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese çarşamba günü yaptığı açıklamada, OpenAI'a ait bir yapay zeka ajanın haziran ayında hükümetin 'Medicare Statistics Reporting Service' sağlık portalına yetkisiz erişim sağladığını ve “hem kamuya açık hem de kamuya açık olmayan dosyalara” ulaştığını söyledi.

OpenAI ise olayı ancak ağustos ayında tespit ettiğini ve ihlalin gerçekleşmesinden aylar sonra Avustralya hükümetine bildirdiğini açıkladı.

İlk kez bir yapay zeka ajanının bir hükümetin internet sitesine sızdığı olay olarak değerlendirilen saldırının, karmaşık görevleri bağımsız şekilde yerine getirebilen yapay zeka sistemlerine ilişkin endişeleri artırması bekleniyor.

*Yapay zeka ajanı(AI Agent), yalnızca sorulara yanıt veren bir botdan farklı olarak, kendisine verilen bir hedefi gerçekleştirmek için bir dizi işlemi kendi başına planlayıp uygulayabilen yapay zeka sistemidir.