Orban Hükümeti AB kredisini durdurdu: 90 milyar Euroluk paketi bloke ediyor

Macaristan, savaşın yıprattığı Ukrayna’yı Rus petrolünün transitinde kullanılan hasarlı bir boru hattı üzerinden “şantaj” yapmakla suçlayarak, Ukrayna için planlanan 90 milyar euroluk acil kredi paketini bloke edeceğini açıkladı. Bu adım, nisan ayında yapılacak genel seçimler öncesinde taraflar arasındaki gerilimi tırmandırdı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev, Brüksel ve muhalefet güçlerinin, anketlerde çift haneli farkla geride olduğu belirtilen Başbakan Viktor Orban aleyhine kritik oylama öncesinde siyasi gerekçelerle enerji akışını kesintiye uğratmak için koordineli hareket ettiğini öne sürdü.

Szijjarto, cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Druzhba boru hattı üzerinden Macaristan’a petrol transitinin yeniden başlamasına kadar Ukrayna için 90 milyar euroluk AB kredisini engelliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Bakan, 12 Nisan’da yapılması planlanan seçimler öncesinde yakıt fiyatlarını artırmak ve ülkede arz kesintisi yaratmak amacıyla Ukrayna’nın, Brüksel ve Macar muhalefetiyle koordinasyon içinde petrol transitini durdurarak Macaristan’a “şantaj” yaptığını savundu. Daha önce üç diplomat, Macar temsilcinin cuma günü AB büyükelçilerinin kapalı toplantısında itirazlarını dile getirdiğini Euronews’e aktarmıştı.

Aralık ayındaki zirvede Bratislava ve Prag ile birlikte muafiyet müzakere eden Budapeşte, söz konusu düzenleme kapsamında AB bütçesi teminatlı ortak borçlanma yoluyla finanse edilecek krediye mali katkı sağlamaktan muaf tutulmuştu.

Macaristan’ın engellediği yasal düzenleme, AB bütçe kurallarında Ukrayna gibi AB üyesi olmayan bir ülke için borçlanmaya imkân tanıyacak değişiklik içerdiği için oy birliği gerektiriyor.

Yardımın yapısını ve koşullarını belirleyen diğer iki düzenleme ise nitelikli çoğunlukla kabul edilebildiğinden cuma günü sorunsuz şekilde onaylandı.

Büyükelçilerin, Budapeşte’nin çoğu zaman son dakika tavizleri müzakere etmek amacıyla başvurduğu rezervin kaldırılmasının ardından konuyu yeniden gündeme alması bekleniyor.

Üç parçalı paket daha önce Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmış, üye devletlerin nihai onayını bekliyordu. AB liderlerinin mutabakatına rağmen sürecin bu kadar ileri bir aşamasında mevzuatın akamete uğraması son derece nadir görülüyor.

Enerji anlaşmazlığı gerilimin merkezinde

Orban’ın seçim kampanyasında söylemini sertleştirmesiyle Macaristan ile Ukrayna arasındaki gerilim son dönemde belirgin biçimde arttı. Yeniden seçilme mücadelesi veren Orban, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’i sık sık para talep etmekle suçlamış ve Ukrayna’nın AB’ye katılımının daha büyük bir savaşa yol açacağını öne sürmüştü.

Son kriz ise Ukrayna üzerinden Rusya’yı Macaristan’a bağlayan Druzhba boru hattında meydana gelen hasardan kaynaklandı. Sovyetler Birliği döneminden kalma boru hattı, bir Rus saldırısında isabet alarak zarar gördü ve bu durum transit akışını etkiledi.

Budapeşte, onarım için yeterli adım atmadığını savunarak Kiev’i suçlarken, Ukrayna iddiaları reddediyor. Avrupa Komisyonu, Brüksel’in Macaristan’ın petrol rezervleri açısından acil bir risk görmemesine rağmen tırmanan krizi ele almak üzere gelecek hafta acil toplantı düzenleyecek.

Ukrayna ise sıfırın altındaki zorlu hava koşullarıyla geçen bir kışın ortasında bulunuyor. Rusya’nın füze ve insansız hava araçlarıyla sürdürdüğü yoğun saldırılar, ülkenin enerji altyapısının büyük bölümünü tahrip etmiş durumda ve sivil halkın ısınma ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalıyor.

Bu gelişme, AB’nin Ukrayna’yı bahara kadar ayakta tutmak amacıyla mali destek sağlama çabalarını hızlandırdığı bir dönemde yaşandı. Başkan Zelenskiy, aksi halde ciddi mali sonuçlar doğabileceği uyarısında bulunmuş ve gelecek hafta dördüncü yılına girecek geniş çaplı işgal nedeniyle Moskova’ya karşı yeni bir yaptırım paketi çağrısı yapmıştı.

AB büyükelçileri cuma günü yaptırımlar konusunda uzlaşmaya varamadı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, sembolik bir destek göstergesi olarak gelecek hafta Kiev’e giderek bu kritik dönüm noktasını anacak.