Orban: Trump seçilirse Ukrayna’ya para vermeyecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 8 Mart Cuma günü ABD’nin Florida eyaletinde eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan aday adayı Donald Trump’la yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesini destekleyen Macaristan Başbakanı, ABD eski başkanının yeniden seçilmesi halinde ABD’nin 2022 yılından bu yana Rusya ile savaşan Ukrayna’ya ‘para vermeyeceğini’ söyledi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Macaristan devlet televizyonuna konuşan Orban, “(Trump) Rusya-Ukrayna savaşına bir kuruş vermeyecek; dolayısıyla savaş bitecek. Çünkü Ukrayna’nın kendi ayakları üzerinde duramadığı aşikar” ifadelerini kullandı.

‘ABD para ve silah vermezse savaş biter’

Orban, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer Amerikalılar ve aynı zamanda Avrupalılar para ve silah vermezse o zaman bu savaş bitecektir. Ve eğer Amerikalılar para vermezse Avrupalılar bu savaşı kendi başlarına finanse edemez. O zaman da savaş sona erer.”

Savaşın ateşkesin ardından barış görüşmeleri ile nasıl nihayete ereceğinin ve istikrarlı, güvenli bir Avrupa’nın nasıl yaratılacağının ‘başka bir konu’ olduğunu belirten Orban, önce barışın tesis edilmesi gerektiğini ve ‘Trump’ın bunun için araçları olduğunu’ savundu.

Öte yandan, Donald Trump’ın kampanya ekibi tarafından Orban ile görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada Ukrayna’dan bahsedilmedi. Açıklamaya göre, iki siyasetçi, sınır güvenliği de dahil olmak üzere ülkelerini etkileyen konuları ele aldı.

ABD kasım ayında seçime gidiyor

Avrupa Birliği (AB) Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat 2022’den bu yana Rusya’ya yönelik bir dizi yaptırım uygulayıp Ukrayna’ya mali ve askeri destekte bulunurken, Orban Ukrayna’ya silah göndermeyi reddediyor. Orban, son olarak Ekim 2023’te Çin’de Putin'le görüşmüştü.

ABD’de kasım ayında yapılacak ve bir önceki seçimlere benzer bir şekilde mevcut başkan Joe Biden ve Trump arasında geçmesi beklenen başkanlık seçimlerini Trump’ın kazanması halinde Ukrayna’ya desteğin nasıl değişeceği de merak konusu. ABD’nin Ukrayna’ya 60 milyar dolar yardım yapmasını öngören tasarı Senato’dan geçse de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin ne yönde karar alacağı belirsizliğini koruyor.