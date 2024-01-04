Ordu yardıma koştu: İsveç'te bin araç yolda mahsur kaldı

İskandinavya yarımadasındaki İsveç’te etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı felç etti. Ülkenin güneyinde görülen yoğun kar, buzlanma ve şiddetli fırtına nedeniyle Hörby ile Kristianstad arasındaki E22 karayolunda trafik durma noktasına geldi. Bin araç yolda mahsur kaldı, bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

İsveç ordusu da mahsur kalanlara yiyecek ve su ulaştırmak için paletli araçlarla çalışmalara katıldı. İsveç Ulaştırma Kurumu, otoyolun yarın sabah açılmasının beklendiğini duyurdu.

Kuzeyde son 25 yılın en soğuk günü kaydedildi

İsveç’in kuzeyindeki Kvikkjokk-Arrenjarka bölgesinde ise salı günü hava sıcaklığı eksi 43,6 santigrat dereceye kadar düştü. Bu, ülkede son 25 yılda kayıtlara geçen en düşük sıcaklık oldu. Soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.