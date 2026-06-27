Orient Express dev yatı, yeni teknoloji milyarderlerini hedefliyor

Fransız otelcilik şirketi Accor ile Louis Vuitton’un sahibi LVMH ortaklığında faaliyet gösteren Orient Express, 19. yüzyıldan kalan seyahat markasını yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Yakın zamanda tanıtılan yat, ultra zenginleri hedefleyen iki gemiden ilki olurken, markanın portföyünde lüks oteller ve henüz hizmete başlamamış tarihi Art Deco tren de bulunuyor.

Orient Express’in operasyonel lideri konumundaki Accor, yapay zekâ alanındaki büyümenin ortaya çıkardığı yeni milyarder grubunun, şirketin lüks deneyimlere yönelik büyümesini hızlandırmasını bekliyor.

Accor Üst Yöneticisi Sebastien Bazin, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bir kez zengin olduğunuzda, çok zengin olduğunuzda paranın artık aynı anlamı kalmıyor. Anlam taşıyan tek şey kabul görmek. Gerçekten birisi haline geldiniz mi?” ifadelerini kullandı.

Deneyim harcamalarında artış beklentisi yüksek

Bain araştırmasına göre, üst segment deneyim harcamalarının bu yıl yüzde 9 ila yüzde 11 arasında büyümesi bekleniyor. Bu oran, kişisel lüks ürünlerde öngörülen yüzde 1 ila yüzde 4 arasındaki büyümenin oldukça üzerinde bulunuyor.

Bu eğilim, başta ABD olmak üzere teknoloji sektöründeki büyümenin etkisiyle hız kazanıyor. Böylece özel jet kullanan, yat sahibi olan ve Formula 1 gibi büyük organizasyonlara daha fazla yönelen ultra yüksek servete sahip kişilerin sayısı artıyor.

Bazin, “İnsanlar çok zengin olduğunda, 7 evi, 12 arabası ve 17 saati olduğunda da hâlâ ölmeden önce yapmak istedikleri şeylerin bir listesi oluyor. Bu listeye 18’inci saat eklemek istemiyorlar” dedi.

Satın alma opsiyonu hala geçerli

Bazin, Accor ile lüks tüketim devi LVMH’nin önümüzdeki yıllarda birbirlerinin hisselerini satın alma opsiyonuna sahip olduğunu da doğruladı.

Bu açıklama, lüks ürün sektörünün çanta, moda ve saat gibi ürünlerde zayıf büyümeyle karşı karşıya kaldığı dönemde, deneyim odaklı hızla büyüyen pazarı hedefleyen ortaklığa ilişkin şimdiye kadarki en net değerlendirme oldu.

LVMH ve Accor şu ana kadar bu ortak girişimin faaliyet kârı ya da şirket değerlemesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Orient Express’in üst segment varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 1 milyar euro (1,07 milyar dolar) olduğu tahmin ediliyor.

Taraflardan birinin satın alma opsiyonunu kullanması halinde, satın alma ihtimalinin daha çok LVMH tarafında olduğu değerlendiriliyor.

Getiri baskısı sürüyor

Accor, Ibis ve Novotel gibi geleneksel otel markalarında büyümenin uzun süredir yatay seyretmesi nedeniyle hissedarların getiri baskısıyla karşı karşıya bulunuyor.

LVMH açısından ise, Accor’dan 10 kat daha büyük satış hacmine sahip olan şirket için bu ortaklık, tüketici eğilimlerinin değiştiği dönemde önemli bir büyüme alanı haline gelebilir.

Orient Express’in ilk büyük yatı, şu ana kadar Cannes Film Festivali ve Monaco Formula 1 yarışı gibi büyük etkinlikleri müşterilerinin sosyal statülerini gösterebileceği alanlar olarak kullanıyor.

İsviçre merkezli otelcilik okulu Glion’da öğretim görevlisi ve sektör danışmanı olan Estelle Dinh, “Monaco Formula 1 yarışına gittiğinizde etrafta dolaşabilmek için her yerde özel giriş kartlarına ihtiyaç duyuyorsunuz. Bazı insanlar belirli kartlara sahip oluyor” dedi.

Dört günlük bir seyahatte gemideki süitlerin fiyatı yaklaşık 25 bin eurodan başlıyor.

Gemide LVMH markaları yoğun şekilde yer alıyor. Bunlar arasında Guerlain güzellik salonu ve en pahalı penthouse süitlerde dikkat çeken pahalı içki şişeleri de bulunuyor.