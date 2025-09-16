Orman itfaiyecileri erken emekli olacak! İspanya onay verdi

Yaz başından bu yana büyük orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'da orman itfaiyecileri erken emeklilik hakkı elde etti.

Yangın savaşçılarının "zorlu, tehlikeli ve sağlıklarını riske attıkları bir görev yaptıklarını" vurgulayan Saiz, "bu meslek grubuna erken emeklilik getirilmesinin yaptıkları işin doğal sonucu olduğunu" kaydetti.

3 ila 5 yıl önce erken emekli olabilecekler

Kararname gereği, orman itfaiyecisi olarak en az 15 yıllık Sosyal Güvenlik katkı süresi olduğunu kanıtlayanlar 3 ila 5 yıl önce erken emekli olabilecek.

65 yaşına kadar çalışma zorunluluğu vardı

Bu zamana kadar 65 yaşına kadar çalışma zorunluluğu olan orman itfaiyecileri, gerekli şartları yerine getirmesi halinde 60 yaşında emekliye ayrılabilecek.

İtfaiyeciler aylık ortalama 1200-1300 euro maaş alıyor

Madrid'deki orman itfaiyecileri maaş zammı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle 15 Temmuz'da greve başlamış, ülkedeki yangınların artışından dolayı 15-25 Ağustos tarihlerinde greve ara vermiş ve sonrasında eylemlerine yeniden başlamıştı.

Maaş artışı ve işlerinin zorluğu dikkate alınarak çalışma koşullarında iyileştirme isteyen itfaiyeciler, aylık ortalama 1200-1300 euro maaş almaktan, yangın söndürme çalışmalarında günlerce çok az dinlenerek, zor şartlarda ve hayatlarını riske atarak çalışmaktan şikayetçi oluyordu.

Madrid'deki orman itfaiyecileri grevlerini sürdürüyor.

İspanya'da 380 bin hektar ormanlık alan yanmıştı

Tarihinin en büyük orman yangınlarıyla ağustos ayında mücadele eden İspanya'da istatistiklere göre 1-31 Ağustos tarihlerinde 380 bin hektardan fazla ormanlık ve kırsal alan yandı.