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Orman yangınları nedeniyle Marsilya havalimanı kapatıldı

Fransa'da devam eden orman yangınları nedeniyle Marsilya havalimanı kapatıldı. Uçaklar yön değiştirmek zorunla kaldı.

Haber Merkezi
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Orman yangınları nedeniyle Marsilya havalimanı kapatıldı
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Fransa'nın güneyindeki orman yangınlarının şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangınlar nedeniyle Marsilya Provence Havalimanı'nın kapatıldığı duyuruldu. 

 Uçaklar başka havalimanlarına yönlendiriliyor

Marsilya'daki havalimanının sözcüsü, uçuşların Nice ve Nimes gibi diğer bölgelerdeki havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı. Marsilya'daki havalimanının ne zaman açılacağı ile ilgili bilgi paylaşımı yapılmadı. 

30 hektarlık alan yanıyor

Bölgedeki itfaiye birimi, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda Fransa'nın en büyük ikinci kenti olan Marsilya'nın kuzeyindeki yangının yaklaşık 30 hektarlık alanda devam ettiğini bildirdi.

Bölge sakinlerine uyarılar yapılıyor

Yangına, 168 itfaiyecinin müdahale ettiği kaydedildi.

Yerel yetkililer, Marsilya'nın 16'ncı bölgesinde yaşayanları, hızla yayılan yangın korkusuyla, bugün evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

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